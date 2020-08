Empresa de limpieza de Audi no acata medidas para prevenir contagios de Covid–19: CTM

El dirigente de la CTM, Leobardo Soto Martínez, denunció que Servimsa, proveedora del servicio de limpieza en Audi, no toma medidas sanitarias para proteger a su personal del virus SARS–CoV–2.

En entrevista, el secretario general acusó que esa empresa no cuida a las más de 100 personas, principalmente mujeres, que tiene contratadas.

Denunció que los vehículos para el transporte de su personal van repletos, no les proporcionan cubrebocas ni implementos necesarios para laborar; abusando de la necesidad que tiene la gente de laborar.

“Y esto es reprobable porque lo que está haciendo es poner en riesgo a estas familias que son de la región y estas mismas pueden contagiar a más familias”.

Recordó que además, en el inicio de la pandemia, Servimsa despidió a 150 trabajadoras con liquidación de solo 700 pesos para cada una.

Por otra parte indicó que la Secretaría de Gobernación estatal ya respondió al llamado que hizo la central obrera para emprender un plan de contención de contagios de Covid–19 en la zona de San José Chiapa, donde los casos se incrementaron en 30 por ciento.

Sostuvo que es visible que los municipios han iniciado campañas de concientización y en las calles ya se puede observar a más gente usar cubrebocas,

No obstante, acusó que Audi no está respetando las medidas sanitarias fuera de la planta, pues hay horas pico en las que se ven decenas de camiones y vehículos.

“Es peligroso, no entienden, no han respetado, aunque se han sumado al pacto ciudadano, yo veo que no lo están cumpliendo en los hechos”.

VW y Audi han abusado de apoyos gubernamentales

El dirigente de la CTM, Leobardo Soto Martínez, sostuvo que las dos armadoras instaladas en Puebla han abusado de los apoyos que les han dado los gobiernos y deben mejorar el ingreso de los trabajadores

Por lo cual, dijo es de reconocer que el sindicato de Volkswagen solicite aumento de 12 por ciento al salario, a pesar de que la empresa arguya que en plantas de otros países no se han otorgado incrementos y que las autoridades ayudan económicamente a la empresa.

“Yo creo que la Volkswagen ya ha abusado de tantos apoyos que le han dado, así como Audi. Entonces apoyos, apoyos y apoyos y nosotros hoy que vemos que, por ejemplo, los hoteleros, los restauranteros, los de la tienda, pequeñas y medianas empresas, ellas sí hay que apoyarlas. Estos monstruos de verdad sí han venido a abusar de Puebla y de México”.

Lo anterior durante el arranque de la segunda etapa de la Cruzada Nacional Cetemista, en la primera entregaron 52 mil apoyos despensas, a los cuales se sumaran otros 48 mil que se distribuirán desde este mes y hasta noviembre; la meta es cerrar con 100 mil para el estado de Puebla y 2 millones en todo el país.