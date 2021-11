Empresa Hidrogas habría cambiado dos ocasiones su nombre tras inspecciones por robo de combustible

La empresa Hidrogas, una de cuyas pipas fue utilizada en el robo de gas que provocó las explosiones del pasado domingo en San Pablo Xochimehuacan, ha tenido en los años recientes otros nombres como Gas Global Corporativo, Gas Provincia. Los cambios en su designación comercial han sucedido a partir de que la empresa ha sido inspeccionada por la Guardia Nacional a raíz de investigaciones llevadas a cabo por la (FGR) sobre el robo de hidrocarburos, revelaron a La Jornada de Oriente fuentes de esta última dependencia federal.

Esta casa editorial se comunicó ayer a las oficinas centrales de Hidrogas, para pedir información luego de que en la rueda de medios que encabezó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Logística, Javier González del Villar, reveló que un contenedor con el rótulo de la compañía fue hallado en la zona donde se encontraba la toma clandestina que origino el siniestro.

En dos ocasiones, el personal que atendió la llamada telefónica manifestó que no podía brindar información sobre el particular y en una tercera llamada se dijo que habría un comunicado para fijar la posición de la empresa, lo cual al cierre de la presente edición no había ocurrido.

Fuentes de la Fiscalía General de la República consultadas por este reportero manifestaron de manera extraoficial que la compañía en comento ha estado varias veces bajo sospecha y que incluso se había realizado una inspección en sus instalaciones a mediados de enero del presente año, sin que se hubieran hallado anomalías.

A finales del mes de febrero de 2021 también fue inmovilizada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal una pipa de Hidrogas, que transportaba gas robado, aunque no se supo de ninguna sanción a la compañía.

En una rueda de medios que ofrecieron este lunes los tres niveles de gobierno, el mandatario Luis Miguel Barbosa dijo que las cámaras de Seguridad Pública tienen registrados movimientos previos del vehículo que hacen suponer su utilización en el hurto de gas. Agregó que las placas de la unidad pudieron haber sido expedidas en Tlaxcala y Tamaulipas.

Por su parte, Javier González del Villar informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya inició una carpeta de investigación por la explosión derivada de la toma clandestina: “Como parte afectada Pemex se vuelve en coadyuvante del Ministerio Público federal y pudimos apreciar que en la pipa que estaba al interior, es muy similar a una razón social que se llama Hidrogas y pertenece a esta razón social”, expresó.

Por lo anterior, solicitó a las autoridades estatales y militares que se encargarán del levantamiento de los escombros resguardar la denominada “zona cero” para que puedan realizar las diligencias periciales correspondientes.

Por su parte, el fiscal General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, precisó que fue iniciada la investigación por los delitos de homicidio doloso, lesiones dolosas y daño en propiedad ajena. Apuntó que también fueron asignados agentes del Ministerio Público, peritos en criminalística, avalúo, construcción y agentes de investigación en la zona siniestrada, además de tener coordinación permanente con la Fiscalía General de la República.