Emoticones, emojis, stickers, avatares y una serie de nuevos términos, casi todos provenientes del inglés, son algunos de los elementos constitutivos del “ciberlenguaje” que actualmente se utiliza en diferentes medios de mensajería instantánea como el guasap. Por supuesto que la proximidad o la lejanía que guardamos con estos medios de comunicación tiene que ver con la edad, con el acceso posible a través de los llamados “teléfonos inteligentes” o smart phones, procedencia socio-cultural y también por la localización geográfica de los usuarios. De tal manera que un joven de un ambiente urbano está más al tanto de estas “aplicaciones móviles” app o applications, que un muchacho campesino que vive en un poblado alejado de esta tecnología. Casi está por demás comparar las habilidades tecnológicas entre un joven y un viejo.

Recuerdo que mis padres tenían problemas para realizar los ajustes que requerían aquellos televisores, en blanco y negro, de la década de los 50 del siglo pasado como controlar los movimientos verticales, horizontales y para el caso de los primeros aparatos de color, arreglar la gama de matices que mostraban estos, de acuerdo a una guía que aparecía al ser encendidos. El mismo problema se producía con las estorbosas consolas radio-tocadiscos; aquellos simples aparatos que los viejos no sabían manejar y por lo cual acudían a sus vástagos, quienes éramos los auténticos “expertos” en apretar botones, girar perillas y orientar la antena aérea o de “conejo”. Hoy nosotros —desmañados “migrantes digitales”— estamos en la misma situación que nuestros progenitores, respecto de nuestros hijos y ellos respecto de sus propios hijos, mis nietos, quienes son “nativos tecnológicos” absolutos y habilidosos en estos asuntos.

La diferencia que se establece entre viejos y jóvenes respecto a estos recursos de la tecnología, aparte de las destrezas necesarias para su manejo, tiene que ver con las creencias y actitudes lingüísticas hacia las nuevas tecnologías comunicativas. Así, los viejos vemos con desconfianza y reserva los diversos programas de mensajería y con frecuencia echamos ¡carajos! y “chines” porque no nos salen las cosas y nos equivocamos a menudo. También nos es difícil adaptarnos a ese lenguaje que es una mezcla entre lo escrito y lo oral, porque nuestro analfabetismo digital es un pesado fardo que cargamos; muchas veces no estamos dispuestos a hacer concesiones a “lo nuevo” y a saltarnos olímpicamente la ortografía y la sintaxis ordinaria. Eso de TQM por “te quiero mucho”, BNO por “bueno”, XQ TQ por “porque te quiero”, XQ TQ? ¿por qué te quiero? y mil zarandajas de este estilo, acompañadas de caritas amarillas con diferentes gestos, dibujitos variados, imágenes para toda ocasión con personajes que ilustran distintas situaciones que son los cada vez más abundantes stickers personalizados o no. ¡Otros pinches muñecos!

Sin duda se trata de nuevas estrategias comunicativas que han desarrollado los jóvenes para el medio virtual y que abarcan los cibertextos y los ciberlenguajes que no solo se comparten entre grupos de amigos, sino que han invadido también los grupos laborales, los escolares y han alcanzado ya a los grupos de adultos mayores que, aunque a tropezones, hemos incursionado en estos ambientes cibernéticos y los usamos, todavía con lo aprendido de la lengua ateniéndonos a la gramática; buena ortografía, correcta sintaxis, una narrativa de acuerdo a nuestra lógica, empleando imágenes como complemento y no como vehículo eficiente para transmitir ideas, sentimientos, a la “antigüita”. No siempre los temas que tratamos son formales, sino que en algunas ocasiones nos aplicamos al puro “cotorreo”.

Debemos reconocer que este fenómeno, complejo para nosotros, corresponde a las nuevas generaciones quienes crean una producción lingüística propia de la virtualidad que ciertamente es fresca y espontánea. Ya que los muchachos se pueden entender entre sí con relativa claridad, no podemos calificarlo de un lenguaje incorrecto porque los chavos privilegian el mensaje sobre la forma Esa mescolanza de signos, números, letras, abreviaturas, acrónimos, onomatopeyas, imágenes, etc., tiene sentido para quienes los emplean cotidianamente. Por supuesto que yo creo, desde mi mirada “ruca”, que esto es un atentado contra la corrección gramatical y denota pobreza léxica, abundancia de imágenes de significado impreciso, reveladoras de creencias y actitudes lingüísticas hacia el inglés como lengua de prestigio, en menoscabo del uso del español.

El ciberlenguaje ha sido explicado por algunos como un acto de rebeldía, como un lenguaje creativo y original, sencillo, un ahorro de tiempo y el principal argumento en su favor es que no existe una lengua pura y que todas incorporan en mayor o menor medida palabras de otros idiomas que se han naturalizado. De ahí que el inglés que es la “lengua franca” en nuestros tiempos se esté usando cada vez más. Aquí el problema es que esta ciberlengua no funciona para todos los ambientes y todas las ocasiones, ni siquiera en la propia mensajería instantánea como el guasap porque depende del contexto en el que se la emplea, con el tipo de interlocutores, con ocasiones diversas de comunicación y con las necesidades emotivas de los mensajes.

Más de 2,00o millones de personas en todo el mundo utilizan el guasap cotidianamente y a ese número hay que agregarle la enorme cantidad de usuarios que tiene su competidor chino güichat, 1,200 millones ( 2019); Telegram y Signal cuentan también con un número considerable de usufructuarios, por lo que este nuevo lenguaje forma una comunidad lingüística que comprende a una gran parte de la humanidad con un porcentaje avasallador de jóvenes. La protección de datos de estas empresas, aunque digan lo contrario, es prácticamente nula y somos vigilados, inducidos, manipulados de muchas formas para el consumo, para “orientarnos” políticamente para revelar nuestras preferencias acerca de muchas cosas e intimidades, inclusive para ser localizados en “tiempo real”. Las empresas que ofrecen estos servicios gratuitos tienen un enorme valor en el mercado, por lo que uno se pregunta ¿cuál es la razón de ofrecer un servicio regalado? “Piensa mal y acertarás”, porque aquí “hay gato encerrado” y seguramente contribuiremos con este servicio, bien pagado, para nuestros descendientes.

Los “avatares” no son solamente las inocentes imágenes con las que algunos se identifican en la mensajería instantánea y los videojuegos, sino que existen proyectos que utilizan estas imágenes como el proyecto Emma “asistente móvil emocional” (Emotionaler mobiler Avatar) que son parecidos a Alexa y a Siri, colaboradoras que nos facilitan la vida y nos hacen más “petacones”. Hay una asistente virtual mexicana —agringada— llamada Yana (“You Are Not Alone”), se trata de una “amiga” que funciona como diario personal para desahogar las tristezas y emociones, ayuda a monitorear el estado de ánimo, a identificar los pensamientos y percepciones; en función de esto puede conversar contigo y sugerir cambios en la conducta[1]. Hay disponibles otros “cuates” cibernéticos como Jenny, Bird Alone y Meyo que ayudan a controlar la ansiedad y a potenciar la autoestima, como dice la publicidad. ¡Échate ese trompo a la uña!

Hace muchos años leí la novela de ciencia-ficción “Un mundo feliz” de Aldoux Huxley y me parecía increíble el control que tenía sobre las personas un poder centralizado que “buscaba su “bienestar” a condición de que todos se dejaran llevar dócilmente, sin replicar. Ese futuro imaginario hace unas cuantas décadas nos ha alcanzado y nos ha rebasado.

—“By”, “Aki” “Bn”, ojo tu con “Fb” y nos “vms” el “finde”

—Si necesitas “ago”, aunque sea “Dfcl”, “Ymm, plis”.

— “Sal2” “Tbn” a todos. “Xao”

— “Tkm” “Bss” y “xxxx”, porque voy a “Zzzz”. 🙂

[1] “4 apps para la salud mental y emocional” [https://coolhuntermx.com/apps-de-inteligencia-artificial-para-la-salud-mental-y-emocional/]