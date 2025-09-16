Sigue la fuga de liderazgos en el PRI; su secretario de diversidad sexual también se une a MC

Tehuacán.– Néstor Camarillo, quien recientemente dejó las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para unirse a Movimiento Ciudadano (MC), no se va solo. Este día hizo pública su salida del tricolor Emmanuel Melchor Geminiano, quien fungía como secretario de diversidad sexual en el Comité Directivo Estatal, para sumarse al partido naranja donde llegará como un integrante más a picar piedra y seguir impulsando la agenda diverso sexual.

Melchor resaltó que en el PRI fue Néstor Camarillo quien lo invitó a participar y abrió las puertas a sus propuestas en favor de la comunidad LGBTTIQ+. Así mismo, recientemente le hizo la invitación para cambiarse a MC, propuesta que tras pensar durante varios días decidió aceptar

El funcionario aclaró que desde la baja votación que el PRI tuvo en la elección del año pasado, ese instituto político comenzó a vivir un declive en el que se perdieron liderazgos y se aplicaron estrategias equivocadas, apagando las voces críticas y dejándolas en la congeladora. Por ello, importantes integrantes decidieron salirse en busca de otras opciones.

En lo que toca a él, expuso que unirse a MC implica llegar a aportar. En Tehuacán específicamente pretende hacer sinergia con quienes ya tienen militancia en ese partido, como es el caso de la regidora Nancy Rico, así como dejar claro que en ese instituto político las causas son ciudadanas.

Según expuso, en MC sí se arropan causas sociales y agendas comunes como el medio ambiente, los derechos y la igualdad, que son parte de su plan de acción que se mantienen en la vida partidista y no solo cuando hay campañas en busca de votos.

En cambio, en el PRI no existen esos compromisos por las agendas, de modo que para darle un lugar a la agenda diverso sexual fue necesario estar “chingue y chingue para que se lograra” sin ver un compromiso real de parte de todos los priistas.

Añadió que tras la salida de Néstor Camarillo, quienes quedaron al frente del tricolor en el estado iniciaron una serie de señalamientos, etiquetando y marginando a aquellos que fueron cercanos al expresidente estatal tricolor. Esto le hizo entrar en una seria reflexión para que finalmente optara por dejar ese partido y vestirse de naranja.