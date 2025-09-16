Martes, septiembre 16, 2025
NoticiasEstado

Sigue la fuga de liderazgos en el PRI; su secretario de diversidad sexual también se une a MC

Emmanuel Melchor Geminiano, exsecretario de diversidad sexual del PRI, anunció su incorporación a Movimiento Ciudadano
Emmanuel Melchor Geminiano, exsecretario de diversidad sexual del PRI, anunció su incorporación a Movimiento Ciudadano
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán.– Néstor Camarillo, quien recientemente dejó las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para unirse a Movimiento Ciudadano (MC), no se va solo. Este día hizo pública su salida del tricolor Emmanuel Melchor Geminiano, quien fungía como secretario de diversidad sexual en el Comité Directivo Estatal, para sumarse al partido naranja donde llegará como un integrante más a picar piedra y seguir impulsando la agenda diverso sexual.

Melchor resaltó que en el PRI fue Néstor Camarillo quien lo invitó a participar y abrió las puertas a sus propuestas en favor de la comunidad LGBTTIQ+. Así mismo, recientemente le hizo la invitación para cambiarse a MC, propuesta que tras pensar durante varios días decidió aceptar

El funcionario aclaró que desde la baja votación que el PRI tuvo en la elección del año pasado, ese instituto político comenzó a vivir un declive en el que se perdieron liderazgos y se aplicaron estrategias equivocadas, apagando las voces críticas y dejándolas en la congeladora. Por ello, importantes integrantes decidieron salirse en busca de otras opciones.

En lo que toca a él, expuso que unirse a MC implica llegar a aportar. En Tehuacán específicamente pretende hacer sinergia con quienes ya tienen militancia en ese partido, como es el caso de la regidora Nancy Rico, así como dejar claro que en ese instituto político las causas son ciudadanas.

Según expuso, en MC sí se arropan causas sociales y agendas comunes como el medio ambiente, los derechos y la igualdad, que son parte de su plan de acción que se mantienen en la vida partidista y no solo cuando hay campañas en busca de votos.

En cambio, en el PRI no existen esos compromisos por las agendas, de modo que para darle un lugar a la agenda diverso sexual fue necesario estar “chingue y chingue para que se lograra” sin ver un compromiso real de parte de todos los priistas.

Añadió que tras la salida de Néstor Camarillo, quienes quedaron al frente del tricolor en el estado iniciaron una serie de señalamientos, etiquetando y marginando a aquellos que fueron cercanos al expresidente estatal tricolor. Esto le hizo entrar en una seria reflexión para que finalmente optara por dejar ese partido y vestirse de naranja.

Temas

Más noticias

Nacional

Sube a 15 el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

La Jornada -
Ciudad de México. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó un nuevo fallecimiento de una de las víctimas de la explosión...
Internacional

Muere el actor, director y productor Robert Redford a los 89 años

La Jornada -
El actor, director y productor Robert Redford, que era a la vez el galán por excelencia de Hollywood y un influyente defensor del cine...

Últimas

Últimas

Relacionadas

No son cientos sino decenas los militantes que renunciaron para irse a MC en Puebla: PRI

Efraín Núñez -
La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Puebla negó que cientos de militantes hayan dejado sus filas para incorporarse a Movimiento Ciudadano...
00:02:05

Fedhra Suriano: No temo que Camarillo me arrebate la dirigencia de MC en Puebla

Efraín Núñez -
Fedhra Suriano Corrales, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC) en Puebla, manifestó que no existe temor de que Néstor Camarillo Medina le arrebate la...

Delfina Pozos cae en engaño de Alito para dejarla fuera de la dirigencia del PRI

Fermín Alejandro García -
Pareciera que la diputada local Delfina Pozos Vergara “ha mordido el anzuelo” que le lanzaron para evitar que se convierta en la próxima presidenta...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025