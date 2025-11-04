Los exvotos, una respuesta a la adversidad, señala el retablero Emmanuel Espintla

Emmanuel Espintla es un retablero contemporáneo. Formado en Arte dramático con grado en Historia del arte, el artista oriundo de Morelos, pero cuya vida ha estado ligada a Puebla, tomó a este oficio como una contra respuesta a la adversidad, a la violencia y a los problemas sociales.

“Es una contra respuesta. Para mí México es más grande que sus problemas y sus problemáticas sociales. Ser retablero es mi respuesta a este tiempo a la violencia, al sufrimiento interno. Es una respuesta de paz, una manera de mostrar a México y decir que somos más grandes, decir que es mi esperanza hecha pintura para dar a conocer a la gente esta parte positiva de nosotros”, refiere uno de los tres personajes aparecidos en el documental Retableros.

Con un estreno programado para este jueves 6 noviembre en la sala 9 de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México, el documental producido por la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM y dirigido por Octavio Bartolo Ruíz, aborda el oficio de los pintores de exvotos, aquellas personas que se dedican a hacer pequeñas pinturas sobre láminas de metal en las que narran un agradecimiento por un milagro o favor recibido de una figura divina.

“Para mí un exvoto es una ofrenda que viene del latín ex votum, que es sacarte esa promesa que se hace a la vida, a dios, a los santos, es decir, hacer tangible lo intangible, que es la fe”, refiere Emmanuel Espintla durante una entrevista telefónica.

El retablero, que aparece en el documental al lado de Rogelio Peña Pérez y Cristhoper Rodríguez, señala que este oficio es algo que fue descubriendo con el paso de los años, que guardó para sí mismo por alrededor de dos décadas, hasta que llegada la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19 le hizo compartirlo.

“Fue agradecer el don de la vida”, dice al recordar que, en su entorno, por la epidemia, fallecieron varias personas, razón por la cual el decidió “dar gracias al creador”. Paralelamente, animado por un funcionario público de la Secretaría de Cultura estatal grabó tres cápsulas que funcionaban como un pequeño taller de exvotos, mismo que fue retomado y compartido a nivel nacional por la dependencia homóloga federal.

Tras aquel taller virtual, el reconocimiento creció e incluso el investigador Raúl Cano lo incluyó en un libro que lo llevaron a ser considerado como heredero de la tradición.

Así, el creador formado en Arte dramático con maestría en Historia del arte por la Universidad Autónoma de Morelos, que escribe además poesía y tomó talleres y cursos con reconocidos pintores como Francisco Toledo, fue invitado por el realizador Octavio Bartolo Ruíz para participar en el documental que cuenta con la producción de Marta Celia Ruíz González, el diseño y mezcla sonora de Alvar J. Colonia, la edición de Joaquín Colinas Márquez y la fotografía de Fernando Hilerio Brito.

“Me dijo que si me gustaría participar y le dije que sí. El exvoto tiene esa riqueza: ser esa plataforma en donde las necesidades más íntimas del pueblo se ven reflejadas, en donde existe ese espacio para visualizar las problemáticas físicas y emocionales.

“Diego Rivera decía que el exvoto es el arte mexicano por excelencia, pues en él se encuentra el alma del pueblo”, refirió Espintla, para quien no se necesita ser un gran pintor para hacerlos, sino que todo el mundo puede hacerlo, siempre y cuando “quiera agradecer”.

En su obra, cuenta el retablero, no se limita a asuntos religiosos, particularmente de la religión católica, sino que están ligados a dioses del panteón prehispánico como Tláloc, así como la inclusión en lenguas indígenas para sociedades mayas, zapotecas o nahuas.

Particularmente, detalla el pintor, en su obra reconoce la forma en que Puebla ha sido un semillero en su vida creativa y profesional. “Ahí viví cosas extraordinarias; de la ciudad me apasionaba el colorido, la historia y el arte que se vive. Soy de Morelos, de un pueblito donde las casitas son grises y no hay esa magia que tiene Puebla”, cuenta.

Por tanto, refiere que en sus exvotos mezcla aspectos de la gastronomía como los dulces típicos, el mole poblano y los chiles en nogada, así como mitos y leyendas que los rodean y no habían sido pintados, además de otros platos populares como los tacos árabes, los nevados, las pasitas o las cemitas.

“Rompo con el tiempo y creo exvotos ficticios que tienen que ver con el alma popular de los que vivimos, de lo que nos da identidad y cultura. Voy fijando lo que me apasiona, la gastronomía, la cultura y la danza (…) Aparecen personajes populares e históricos, así como paisajes y estampas”, concluye el retablero, cuyo trabajo lo mismo se ha visto en la ciudad de Puebla que en el municipio de Teziutlán, urbes de Estados Unidos y Europa.



