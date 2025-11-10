Emiten licitación para dotar de 30 motocicletas y refrigerios a agentes de la SSC

El ayuntamiento de Puebla publicó el procedimiento de licitación para dotar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de 30 motocicletas adicionales, con el propósito de mejorar la capacidad de reacción de los agentes tanto en la zona urbana como en las 17 juntas auxiliares del municipio.

El presidente municipal, José Chedraui Budib, confirmó en fechas recientes que la administración no contempla la adquisición de nuevas patrullas en 2026, pero reiteró que se mantiene la vigilancia con el parque vehicular existente y los 200 vehículos arrendados durante este año para seguridad pública.

Según las bases de la licitación CMA-LP-SSC-508-2025, el dictamen del proceso se dará a conocer el 28 de noviembre al mediodía. La Secretaría suma actualmente 130 motocicletas, de modo que con la nueva adquisición el parque vehicular de este tipo ascendería a 160 unidades, recurso que permite a los agentes acceder a vialidades estrechas y zonas de difícil tránsito, según comentó el titular de la dependencia, Félix Pallares Miranda.

En paralelo, la Comuna inició la licitación CMA-LP-SSC-512-2025 para adquirir refrigerios destinados al personal operativo de la SSC. Aunque el documento no precisa la cantidad de raciones, el contrato contempla la provisión de box lunch durante eventos especiales y jornadas laborales extendidas.

En la documentación oficial se precisó: “Adquisición de box lunch para diversos eventos y jornadas de trabajo que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana del honorable ayuntamiento del municipio de Puebla.”

