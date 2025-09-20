Emite FGE boletín de búsqueda de Amalia Elena García, presuntamente privada de su libertad en Tehuacán

Amalia Elena García Vargas, de 57 años, presuntamente fue privada de su libertad en la colonia Antorchista de esta ciudad. La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un boletín de búsqueda dado que hasta el momento se desconoce su paradero.

En un video que circula en redes sociales se aprecia que la mujer camina por la calle cuando de un auto color claro con una franja oscura desciende un hombre quien la aborda, al parecer para preguntar sobre una dirección pues se aprecia que ella hace señas como dando indicaciones.

Segundos después el hombre la jala bruscamente y otro sujeto descienden del vehículo que avanza lentamente mientras ella se resiste. Aun cuando el auto desaparece del alcance de la cámara y no se capta si se la llevaron, a partir de ese momento la familia de la mujer perdió contacto con ella y no ha sido localizada.

Familiares se Amalia Elena acudieron a la FGE que inició la carpeta de investigación por desaparición de persona, asimismo emitió el boletín de búsqueda donde se indica que la última vez que se le vio caminaba sobre la calle Epicuro de la colonia Antorchista.

Al momento de su desaparición la mujer vestía un pantalón de mezclilla azul marino, blusa de manga larga color morado y tenis negros. Mide 1.50 de estatura, es morena, de cabello largo y lacio en color negro, es de complexión robusta, ojos negros, boca grande y cara redonda.

La FGE llamó a la ciudadanía a que si cuenta con algún dato para localizarla lo haga a los teléfonos 22 12 83 81 42, 22 22 14 64 02 y 22 22 14 64 05 la información será confidencial y bajo la garantía del anonimato.