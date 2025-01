‘Emilia Pérez’ gana en los Globos de Oro

Emilia Pérez, filme de comedia musical y criminal francesa que se estrenará en la cartelera nacional, triunfó en la edición 82 de los Globos de Oro 2025 en la categoría Película en lengua no inglesa. También se adjudicó Mejor actriz de reparto, con Zoe Saldaña; Mejor canción original, por El Mal, y Mejor musical o comedia.

Al recibir el último galardón de la noche, Jacques Audiard, director de la película, cedió el micrófono a Karla Sofía Gascón, vestida en tonos naranja, que tomó la palabra en el Beverly Hilton de California: He escogido estos colores para hacer una referencia al budismo, para decir que la luz siempre gana sobre la oscuridad. Pueden ponernos en la cárcel, golpearnos, pero nunca pueden llevarse nuestra identidad. Quiero, soy quien soy, no quien tú quieres que sea .

La otra gran ganadora de la noche fue The Brutalist, la cual se quedó con las preseas de Mejor actor de drama para Adrien Brody; Mejor drama, y Mejor director para Brady Corbet.

Me dijeron que no iba a distribuirse, que nadie iba a verla, que no iba a funcionar. A nadie le pidieron una película de tres horas y media sobre un arquitecto, pero funciona. Las películas no existen sin la gente que lo hace posible , dijo Corbet.

Los Globos de Oro, que Nikki Glaser presentó como la gran noche de Ozempic e hizo historia al convertirse en la primera mujer en conducir en solitario la ceremonia, tuvo un momento memorable al entregar a Demi Moore la presea Mejor actriz musical o de Comedia por su desempeño en el filme La sustancia.

La entrega de los Golden Globes, la primera de las grandes ceremonias de premiación del año, estuvo dominada por ‘Emilia Pérez’ y ‘The Brutalist’ en las categorías de filmes, y ‘Shōgun’ triunfó en los honores concedidos a series televisivas. Infografía Graphic News