Sábado, octubre 11, 2025
La prioridad es la vida y la coordinación interinstitucional en emergencia por lluvias: Armenta

Yadira Llaven Anzures

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, destacó la noche de este sábado que la prioridad es salvaguardar la vida de las personas, ante la emergencia generada por las lluvias persistentes en la Sierra Norte.

​El mandatario estatal informó que, tras una reunión por videoconferencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha ratificado el saldo de 10 muertos y ocho desaparecidos, así como la atención integral por parte de instituciones federales y estatales.

Armenta Mier aseguró que la atención a la emergencia es coordinada e involucra a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Marina, Protección Civil y otras instancias de los tres órdenes de gobierno.

​”Nos ha pedido la presidenta que comuniquemos a ustedes que lo importante es atender la emergencia. Sigue lloviendo en la Sierra Norte y, por ahora, lo más importante es salvaguardar la vida de las personas”, declaró el gobernador.

​Hizo un llamado a la población afectada a no desesperarse, asegurando que se atenderá a quienes hayan perdido su vivienda o algún enseres domésticos.

Dijo que las tareas inmediatas, además de salvar vidas, se centran en restablecer el servicio de energía eléctrica y rehabilitar los caminos para tener acceso a las comunidades que han quedado aisladas.

​En el video se observa al gobernador, flanqueado por personal militar y funcionarios estatales, durante una reunión de trabajo y posteriormente dirigiendo un mensaje a medios.

En su oportunidad, el general Héctor Ávila Alcocer, comandante de la VI Región Militar, confirmó el pronóstico de lluvias continuas y reafirmó que salvar la vida es lo más importante, destacando el trabajo coordinado para que la ayuda llegue “muy pronto a todos los lugares”.

​El gobernador pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las redes sociales oficiales y a los medios de comunicación que difunden información verificada, instando a evitar la propagación de rumores para no entorpecer los operativos.

Concluyó su mensaje reiterando el compromiso de todas las autoridades con el pueblo de México y la presencia de la Presidenta de la República en la atención a lo que sucede en el estado de Puebla.

Te puede interesar: Deslaves constantes dificultan auxilio a comunidades de Huauchinango, Juan Galindo y Xicotepec; se reportan abusos en venta de alimentos, combustibles y servicios funerarios.

