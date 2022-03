Elucubraciones que rayarían en la locura

El sitio de Twitter @USICAMMOFICIAL advertiría, el 2 de marzo 2022, que presentaría ante @FGRMexico una querella en contra “de quien resulte responsable” por la compraventa de constancias, que rezaría al tenor del siguiente texto: Derivado de las denuncias que las y los participantes han realizado sobre la venta indebida de constancias para los cursos extracurriculares del proceso de Admisión. Esta Unidad ha presentado la denuncia correspondiente ante @FGRMexico. No sería la única medida correctiva a la que recurriría la dependencia; sin llegar aún a los extremos de acusar de tramposos a maestras y maestros como sucediera en el proceso anterior en el que denunciaría coincidencias significativas entre los exámenes sustentados por docentes de todo el país, participantes en un concurso de promoción.

La USICAMM iría más allá. Al mismo tiempo en que sindicaría engaños en redes sociales -aludiendo a un ATP comunicador-, promovería una campaña delatora para que quienes estuviesen sabedores de la compra-venta de los aludidos, acudieran a los órganos competentes y señalaran a los presuntos responsables de acuerdo a la percepción de terceros. Cruzada a la pretendería cubrir de un manto de honestidad y de cultura de la legalidad al evidenciar que la falsificación de documentos es un delito, como si las y los interesados corriesen a la Plaza de Santo Domingo en la CDMX, o si las y los docentes que delinquieran una vez adquiridas las constancias, se incriminarían como cómplices de un delito y, conminaría a Youtubers para que a más de las denuncias públicas formuladas en su canal, acudiesen ante las fiscalías y, “solicitaría” a sus pares locales cancelar el registro de la maestra o maestro involucrado en un ilícito, aunque omitiría pedirles levantar denuncia como sí lo hiciera con otros actores.

Curioso que, mientras que un organismo rector de los procesos de admisión y promoción se interese más en promover la cultura de la legalidad y que el personal docente involucrado participe en condiciones de igualdad; mediante exhortos llame “a todas y todos a conducirse con transparencia y profesionalismo y a no promover actos de corrupción […] como lo hiciese el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que acusaría de provocar enredos -sin presentar evidencias ni pruebas- a docentes que participan en los con cursos autoadministrables de promoción horizontal. Acusación basada solo en una presunción. “En caso de detectarse que lo realizó una persona distinta, se procederá a la cancelación de su registro, además de que la USICAMM interpondrá las denuncias respectivas contra quien resulte responsable por los ilícitos que puedan derivar en ese supuesto” (Profelandia), mientras que los involucrados en los procesos apuntados, se interesarían más en la operación de la plataforma institucional de la que resaltarían irregularidades y falta de transparencia; en tanto que otras oficinas de la SEP aplauden en el mismo sitio a la dependencia.

Las quejas de las maestras y maestros -de las cuales te participo solo algunas, Gracia- señalarían la saturación de la plataforma que no permite el acceso y cuando por fín lo logran señalan que se venció el término. “He leído las respuestas que proporcionan, pero seguimos igual nada ha cambiado y solo transcurren los días; […] yo he estado intentando desde el 24 de febrero hasta la fecha de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. y siempre dice que no hay aforo. ¿Qué procede en este caso?”, y muchas otras similares en las que, si bien es cierto, las y los inconformes serían maestras y maestros de entidades como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México y de la cual escriben “la plataforma no abre y cuando por fin lo logran la página, dice que ya no se pueden generar citas, el aforo está completo”.

Sin embargo y, tras revisar la postura de @USICAMMOFICIAL por un lado y las quejas del personal docente interesado por otro, resaltaría que entre el 22 de febrero y el 8 de marzo la dependencia habría diseñado una estrategia para judicializar un proceso, en el que a pesar de las intenciones por transparentar y definir responsabilidades federales y locales, se vería rebasada por las y los usuarios; razón que permitiría suponer una pretensión de la que darían cuenta tanto la querella por la presunta falsificación de constancias de cursos de prerrequisitos presentada en contra de quien resulte responsable, así como el llamado a maestras y maestros para que no se dejen engañar por denuncias falsas formuladas por un comunicador en redes sociales, del cual dan santo y seña adicionando el emplazamiento para los Youtubers -conocedores de ilícitos- presenten denuncia formal ante los órganos pertinentes -fiscalías-; así como las advertencias por suplantación de persona en los cursos autoadministrables, que otorgan un documento que debería ser presentado a las burocracias usicamitas, como si el Gran Hermano USICAMM estuviese espiando a través de las computadoras de las y los participantes en los concursos de promoción a dirección y supervisión escolar. Elucubraciones que rayarían en la locura, Gracia.

