Elenistas alistan coloquio internacional para seguir revisitando a Elena Garro

En manos de un grupo de estudiantes y profesoras universitarias que se han autodenominado como “elenistas”, el acto de reivindicación de Elena Garro (Puebla, 11 de diciembre de 1916 – Cuernavaca, Morelos, 22 de agosto de 1998) que comenzó con la petición de reubicación de su escultura, se convertirá ahora en un coloquio internacional.

Previsto para el próximo miércoles 26 de noviembre desde las 10 de la mañana en diferentes puntos del Centro Histórico y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el programa académico busca seguir reposicionado y revisitando la obra y el legado de quien es considerada una de las figuras esenciales de la literatura mexicana.

Denominado En memoria y rescate de Elena Garro, el coloquio contará con lecturas dramatizadas, ponencias, mesas de trabajo, conferencias, una tertulia literaria, presentación de proyectos, libros, revistas y música.

En él, participarán las académicas de la misma facultad y conocedores de la obra de la escritora que han encabezado este movimiento cultural: Diana Isabel Hernández Juárez, Alma Guadalupe Corona Pérez y Elvira Ruíz Vivanco, Sury Sarahi Castillo Tlatelpa, Nissa Castelo López, Andrea Margarita Domínguez Hernández, Gemma Sánchez Hernández y Moisés Ramos Rodríguez, quienes también conforman el comité organizador.

El coloquio se suma a En recuerdo y rescate de Elena Garro, una acción que profesoras y alumnas emprendieron el pasado 12 de mayo, cuando encabezaron una manifestación cultural en el Centro Histórico de la ciudad para pedir al ayuntamiento de Puebla la reubicación de la escultura de Elena Garro que en 2022 había sido colocada en el parque de San Luis, en la esquina que forman la calle 10 oriente y la 5 de Mayo, misma que había sido vandalizada.

Fue después de cinco meses, el pasado 29 de septiembre, cuando la escultura fue restaurada y reubicada en la Plaza de la Democracia, espacio público que se ubica frente al edificio Carolino, para ser colocada en una banca y cercana a la propia facultad de Filosofía y Letras, donde su obra es leída y estudiada.

El programa del primer coloquio internacional En memoria y rescate de Elena Garro se podrá conocer en el sitio https://www.facebook.com/share/p/1HaJt6QUQC Los actos serán con entrada libre.

Elena Delfina Garro Navarro, nombre de pila de la escritora, decía sobre sí misma ser una mujer cuyo mundo era la lectura; no obstante, su vocación pudo ser otra: deseó ser coreógrafa, bailarina o general, pero destacó por ser una escritora multifacética que escribió novela, teatro y ensayo histórico, recurriendo para la creación de sus distintas obras a la crónica, a la memoria y a la poesía.

Es autora de Los recuerdos del porvenir (1963), considerada su obra cumbre y una de las novelas clave de la literatura hispanoamericana contemporánea. Asimismo, ha sido calificada como “la madre del Realismo Mágico”, sólo superada por Sor Juana Inés de la Cruz. Fue eclipsada y menospreciada lo mismo por el grupo intelectual que por las autoridades culturales de su época incluido Octavio Paz, quien fuera su esposo.

Con cerca de una treintena de obras, entre teatro, narrativa, ensayo, guion y poesía, sus textos atraviesan la historia de México y sus héroes revolucionarios, como la obra Felipe Ángeles (1967), la difícil realidad de los obreros, campesinos e indígenas, como en los relatos reunidos en Semana de colores (1964), así como la compleja realidad de las mujeres en una sociedad opresiva, como en Inés (1995).

Publicó también Un hogar solido (1957), una obra teatral de las más experimentales de su época. También hizo aportes al cine escribiendo algunos guiones como El niño de la bola (1942), además de que varias de sus historias fueron llevadas a la pantalla grande dirigidas por Archibaldo Burns, Sergio Véjar, Arturo Ripstein, Salomón Laiter o Pilar Pellicer.

En suma, Elena Garro fue una escritora cuya imaginación desbordada y lirismo renovador creó, en palabras de Elena Poniatowska, “un género propio dentro de la literatura mexicana”.