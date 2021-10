ELECTROCUTADOS

Van adelante, con problemas, las iniciativas económicas de la

presente administración federal. Algunas cuestionables, como la

inscripción de los ciudadanos a partir de los 18 años en el SAT, que

fueron impugnadas ampliamente en los medios. Resueltas

teóricamente por la jefa de la citada dependencia, Raquel

Buenrostro: se trata de impedir el robo de identidad, algo que

hacen los maleantes que utilizan todas las herramientas para

defraudar al fisco.

Pero la que continúa en un debate intenso, es la ley que dará

mayor importancia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE),

empresa que fue un cascaron luego de la reforma peñanietista

quien dio todas las facilidades a la mal llamada Iniciativa Privada en

este terreno y en la industria petrolera.

Lo que sucede en España, especialmente, aunque en varios

países europeos e incluso ocurrió en Texas, de los elevados cobros

por la energía eléctrica debido a que privatizaron esa materia

prima, es elocuente. Y en el país que nos conquistó, la situación es

de pavor ya que las familias usan sus aparatos electrodomésticos

en la madrugada, cuando la tarifa es más baja. Y aun así, no

alcanzan a pagar sus recibos.

Por cierto las compañías que están allá fueron las que desde

el sexenio de Felipe Calderón (¡oh, querido Juan Camilo Mouriño!) y

más con Peña Nieto resultaron las favorecidas: Iberdrola, a la

cabeza. Aunque hay otras de diversas nacionalidades o

aparentemente mexicanas con nexos extranjeros.

Todo gracias al famoso Pacto por México, signado por los tres

partidos que hoy están en oposición a Morena: PAN, PRI y PRD.

Quienes aceptaron servir de peones para supuestamente tener

mejor energía, a precios más bajos y producirla de forma más

limpia.

La realidad era otra, ya que los privados dictaron las reglas

del juego, en donde personajes diversos como Carlos Ruiz Sacristán,

Georgina Kessel y Jesús Reyes Heroles, entre otros, que habían

estado en puestos importantes en la energía gubernamental,

resultaron socios de los extranjeros e intentan ganar millones al

año. Incluso en este juego perverso está metido Felipe Calderón,

socio de Iberdrola.

Todo se hizo modificando los documentos básicos del PRI,

donde señalaba como prioritarios para la nación petróleo y

electricidad.

El lunes 18, citados por el diario Reforma, la portada de ese

cotidiano exponía ampliamente las opiniones de cuatro ex

presidentes del tricolor contra la reforma de López Obrador. Manlio

Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell, Enrique Ochoa y Dulce

María Sauri señalaban que si el PRI apoyaba las modificaciones

eléctricas sería un partido satélite y seguramente desaparecería.

Quienes lo han llevado a casi la extinción fueron esos ex

presidentes por no mantener la independencia y ser únicamente

los hombres de paja de los mandatarios en turno. Ochoa y Pedro

Joaquín, fueron, no se olvide, secretarios de energía, en diferentes

dependencias de Peña Nieto, y el señor Manlio Fabio ha sido el

encargado priista que más gubernaturas perdió estando al frente

del antes partidazo (siete de 12, por lo que renunció en 2016).

Claro, días atrás ya se había opuesto la señora Claudia Ruiz

Massieu, que estuvo de acuerdo con su tío Carlos Salinas. ¡Qué

bonita familia!, diría el cómico Pompín Iglesias.

El PAN ha estado callado en esta contienda, aunque se sabe

que votará en contra. Y el PRD se intentó reestructurar para mal, ya

que Jesús Ortega, ha dicho que ahora quieren ser socialdemócratas,

y más que rechazar a los empresarios les urge hacer equipo con

ellos (Martha Anaya, 18 de octubre).

Pero en realidad hace tiempo están acompasados por

Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. Este busca la candidatura

a la presidencia de la República para 2024. Juan Ignacio Zavala (El

Financiero, 18 de octubre), afirmó como muy lastimoso que el

PAN haya ido a la sede del PRI a una reunión con esos ricotes que

manejan: Va por México.

Que las presiones no han surtido efecto en Alejandro Moreno,

mejor conocido como Alito o Amlito, es su insistencia: habrá una

discusión para definir el voto de priistas. Lo que llevó a un titular

del mencionado impreso Reforma: Ya batearon a los ex

presidentes; es decir, no tuvieron la respuesta que esperaban.

Al parecer, la reforma eléctrica va a pesar de las

impertinencias de Manuel Bartlett.

