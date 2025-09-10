Miércoles, septiembre 10, 2025
Ricardo Paredes, candidato a rector, ejerce su voto en Facultad de Administración

Ricardo Paredes Solorio deposita su voto en las elecciones rectorales de la BUAP realizadas en la Facultad de Administración.
Martín Hernández Alcántara

Ricardo Paredes Solorio, candidato a la Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), sufragó esta mañana en su unidad académica de origen: la Facultad de Administración.

Tras depositar su boleta en la urna, el postulante fue abordado por algunos medios de comunicación, pero declinó hacer declaraciones para no alterar el proceso.

Se espera que en las próximas horas acuda a votar el tercer candidato, el politólogo César Cansino Ortiz, una vez que la rectora Lilia Cedillo Ramírez ya lo hizo en la Unidad de Seminarios, al filo de las 10:00 horas.

A punto de cumplirse las primeras cuatro horas desde que se abrieron las votaciones, no se han reportado incidentes y se percibe una copiosa afluencia de votantes.

