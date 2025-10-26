El gobierno de Milei se juega su futuro en unas elecciones legislativas con injerencia de EU

Buenos Aires. Aunque las elecciones de este domingo no son presidenciales, el apoyo públicamente expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su par y aliado argentino, Javier Milei, al condicionar —de manera inédita— que una ayuda de 20 mil millones de dólares prometida al gobierno amigo en situación crítica quedaría inmediatamente suspendida si pierde estos comicios legislativos, ha despertado un interés desaforado, aquí y en un mundo apremiado por un dinamismo caótico y cargado de incertidumbres.

Aunque todo parece calmado, el dinero invertido por Estados Unidos en el salvataje, el que prometió y también los acuerdos que se están haciendo en pleno proceso electoral con bancos privados y sectores financieros extranjeros, en su mayoría de Estados Unidos, producen mucha desconfianza.

Lo que se ve como una extorsión e injerencia evidente de Estados Unidos en las elecciones ha producido una fuerte indignación en grandes sectores de la sociedad en todo el país y de diversos signos ideológicos. Por otra parte, algunos grupos menos informados están siendo inducidos por cierta prensa de fuerte presencia en medios televisivos, a tener miedo de la amenaza de que el país quede a la deriva.

El posible triunfo del Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Buenos Aires marca, indudablemente, estas elecciones.

Los últimos sondeos no resultan favorables para el oficialismo que enfrenta un panorama social difícil.

Las cifras de encuestadoras como Escenario registran que más de 53 por ciento de las familias argentinas no llegan a fin de mes y que un alto porcentaje están endeudadas con los bancos porque compran alimentos con tarjetas de crédito, que no pueden pagar por el aumento sostenido de las tasas de interés.

Los escándalos de corrupción y la situación general hacen que de cada diez argentinos, entre seis y siete rechacen las políticas gubernamentales. Entre 55 y 60 por ciento de la población cree que la situación económica empeorará en el próximo año.

La empresa Zulan, de Córdoba, registró que el 64.7 por ciento desaprobó la gestión de Milei y 56.7 por ciento de los encuestados cree que La Libertad Avanza (LLA), que lidera el presidente, perderá los comicios legislativos.

En este contexto, 36 millones 478 mil 320 personas están habilitadas para elegir hoy a diputados y senadores nacionales en 24 provincias, incluyendo la capital.

Los comicios transcurren en un ambiente sacudido por los daños causados por lluvias y tormentas en los últimos dos días, que afectaron importantes barrios de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, así como varias provincias.

La disputa mayor es entre el PJ y la gobernante ultraderechista LLA, un partido supuestamente conformado por “libertarios” aún en formación, sostenido por su mayor aliado, el ex presidente Mauricio Macri, quien preside Propuesta Republicana (PRO), partido debilitado por fuertes divisiones internas.

En la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza lleva como principal candidato a Diego Santilli, del PRO, que reemplazó ilegalmente a José Luis Espert, quien renunció acusado de alianzas con narcotráfico y corrupción. Mientras que el Partido Justicialista (peronismo) logró unirse en Fuerza Patria, siendo el sector más importante “el kirchnerismo” —militantes peronistas organizados, centrales sindicales e importantes figuras del arte, de las ciencias, intelectuales y movimientos sociales. Sólo en las provincias de Entre Ríos, Chubut, Salta y San Luis, el PJ va dividido.

En un tercer lugar en la contienda se ubica la alianza Provincias Unidas con el impulso de seis gobernadores, y candidatos en 16 distritos; se presenta como una alternativa entre la LLA y Fuerza Patria, tratan de conformar un partido federal de acuerdo a los resultados de este experimento y tienen “experiencia en gestión” y esperan lograr entre 17 y 20 diputados en la renovación de la cámara y armar un bloque de entre 25 y 30, sumando otros legisladores, para tener fuerza de negociación en el Congreso.

En cuarto lugar en los sondeos se ubica el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) que tuvo en los últimos episodios en el Congreso importantes intervenciones y ha acompañado las leyes más justas que se lograron, así como una presencia muy activa en las manifestaciones.

La provincia de Buenos Aires, con 13 millones 510 mil 544 empadronados, reúne casi a 40 por ciento de los votantes y es clave en los resultados, seguida por Córdoba (8.65 por ciento), Santa Fe (7.89 por ciento) y la Ciudad de Buenos Aires (7.3 por ciento).

Hay un gran interés en la cantidad de votos en blanco que hubo en una serie de elecciones provinciales de este año. Ahora aparece una nueva discusión entre los analistas sobre cómo aumentará la participación ciudadana, cómo incidirá el dramático clima social, agravado en las provincias abandonadas a su suerte.

Por supuesto, el gobierno de Milei intentó ganar a gobernadores para que sus diputados y senadores apoyaran sus proyectos en el poder legislativo, pero eso cambió mucho en los últimos meses y el oficialismo fue derrotado en varios de sus intentos de imponer medidas que afectaban a los sectores más vulnerables del país.

