Elecciones en Estados Unidos… Las transa de Caderón y el INE…Privatizaron Veracruz …PD.

Elecciones Estados Unidos…El Partido Demócrata celebró, de manera virtual, entre el lunes 17 y el jueves 20 de agosto, la convención que designó oficialmente a Joe Biden y a la senadora Kamala Harris candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de Estados Unidos. La convención logró unificar a todas las corrientes del partido y definió la estrategia a seguir en la campaña electoral: atraer a dos tipos de electores: los indecisos (los que no pudo atraer Hilary Clinton hace cuatro años) y el de los republicanos descontentos con Trump…Sin embargo, a pesar de que desfiló todo el elenco principal de los demócratas, desde Jimmy Carter hasta Bernie Sanders, pasando por Bill Clinton y Barack Obama, preocupa que la convención no haya despertado interés entre la población ya que en sus dos primeras noches la audiencia fue 40% menor a la registrada en la convención de 2016, según encuesta del Washington The Hill. Ahora, los demócratas tienen el problema de mostrar a Biden como un candidato viable y que se olvide que forma parte del establishment demócrata que impidió la candidatura de Sanders…Por su parte, la convención presencial del partido republicano, celebrada en Charlotte, Carolina del Norte, el show fue exclusivamente de Trump, quien fue designado de manera unánime candidato a la presidencia…Previamente, la convención había nombrado al actual vicepresidente, Michael Pence, como candidato a la vicepresidencia. Pence, al agradecer su postulación, dijo: “Esta elección nunca ha sido más clara y lo que está en juego nunca ha sido tan grande”, y concluyó: “Vamos a hacer grande a América de nuevo”…La convención republicana trascurrió entre malos augurios para Trump, quien está a la zaga en las encuestas y está bajo una intensa presión para cambiar el hecho de que una encuesta reciente de The Associated Press, reveló que únicamente el 23% de los norteamericanos piensa que el país va en la dirección correcta, mientras que el 75%, considera que va por un camino equivocado…En la campaña, los republicanos tratarán de desgaste que ha sufrido Trump, y éste tendrá que contrarrestar dos cuestiones que juegan en su: contra: las críticas que desató el bloqueo que impuso a la empresa pública de correos, clave para el voto por correo que Trump quiere impedir y la detención, acusado de corrupción, del ideólogo de extrema derecha populista y director de su campaña en 2016 Steve Bannon…Por si fuera poco, Trump ya descalificó las elecciones, uno de los pilares de la democracia estadounidense, al declarar: “Si los demócratas ganan las elecciones, es porque están amañadas”. Lo que, en ambos casos, parece mostrar el temor a perder…Los republicanos insistirán en que Trump se presenta a la elección con una visión del futuro de Estados Unidos, mientras Biden, “recipiente vacío, lleno de izquierda radical”, como se le dijo en la convención, estará permanentemente acusado en tener una agenda oculta de izquierda radical. Por su parte, los demócratas tendrán que convencer a los electores de que Biden tiene la capacidad suficiente para devolver la dignidad de la presidencia y emprender una política internacional menos conflictiva, así como de la incapacidad de Trump para seguir gobernando. Pero, como decía Carlos Puebla, refiriéndose al Presidente Gerald Ford, la verdad es que “lo mismo es un Ford que un Chevrolet.”

Las transas de Calderón y el INE… Las organizaciones que aspiran a cubrir los requisitos para ser registradas como partidos políticos nacionales y participar en los procesos electorales de todos los niveles, para lograr su propósito recurrieron a diversas irregularidades, al grado que el INE las tuvo que sancionar económicamente. Pero, ¿cuál cree usted que es la organización que cometió más irregularidades y por tanto la más sancionada? Efectivamente, la encabezada por Margarita Zavala y Felipe Calderón que creyó estar en el 2006, cuando “haiga sido como haiga sido”, sus transas y complicidades con Fox, lograron llevarlo a la presidencia…La sanción a la que se hizo merecedora su organización asciende a 2 millones 707 mil pesos, el 44% del total de multas aplicadas por el INE a las organizaciones que aspiran a la benevolencia del INE para obtener el registro…Ya veremos si el INE premia tanta ilegalidad…Es capaz de eso y más…Por cierto, el INE solicitará a la Cámara de Diputados 20 mil 464.8 millones de pesos, para ejercerlos en 2021. Los recursos que se canalizarán al proceso electoral representan el 40% del total, mientras 54% (10 mil 511 millones), serán para sostener la pesada carga que representa la aristocracia burocrática que maneja al INE; el restante 6% se utilizará para diversos proyectos. De aprobase esta obscena cantidad, de cada 100 pesos que gaste el gobierno federal ese año, 32 se irán al INE, dijo arrogante y con mensaje al Palacio Nacional, el consejero Ciro Murayama, el verdadero poder tras el trono…

Privatizaron Veracruz… El Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera del lunes pasado, insistió en revisar la concesión que por 100 años se otorgó a la empresa “Administración Portuaria de Veracruz”, para administrar las operaciones portuarias del principal puerto del país; por esta concesión, Hacienda recibe entre 8 y 10% de las operaciones totales del puerto. Y para no asustar a nadie, agregó el Presidente: “No es una situación de estatizar, es de ponernos de acuerdo, ¿cuánto va a recibir la Hacienda?, porque antes daban moches y por eso esos contratos leoninos, favorables para los particulares, eso ya no se permite. Y hasta se les puede decir: ‘ya váyanse a robar más lejos’.”