Si pasado mañana se realiza la elección en el Sindicato de Burócratas será ilegal, advierte líder de Movimiento por la Democracia

Aun cuando la elección de la nueva dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD) se lleve a cabo el próximo 15 de diciembre, esta será ilegal puesto que el Tribunal de Arbitraje ya ordenó realizar una nueva asamblea para seleccionar a los integrantes de un nuevo Comité Electoral y dejar sin efecto el registro que se le había otorgado a tres planillas.

Así lo indicó Martha Rodríguez Salinas, líder del Movimiento por la Democracia, quien comentó a La Jornada de Oriente, que lo único que está consiguiendo Virginia Meza Cruz, actual secretaria general, al tramitar un amparo contra lo que le instruyó el citado tribunal, es que el sindicato quede acéfalo a partir mes entrante, puesto que su periodo vence el 31 de este mes.

Asimismo, resaltó que hasta el momento todavía ningún juez federal le ha dado la razón Meza Cruz.

“Si el Tribunal de Arbitraje no le da legalidad a quien resulte ganador, pues no hay toma de nota, ellos no van a tener representación jurídica, entonces va a ser todo inválido… va a ser un sindicato acéfalo para el día 2 de enero porque se lleva (a cabo) la elección cuando ya el Tribunal de Arbitraje les dijo que es nula”, declaró vía telefónica.