Martes, septiembre 9, 2025
NoticiasEducación

Más de 130 mil universitarios están convocados a elegir nuevo titular de la Rectoría en la BUAP mañana

Universitarios de la BUAP se preparan para participar en la elección de la nueva titularidad de Rectoría.
Universitarios de la BUAP se preparan para participar en la elección de la nueva titularidad de Rectoría. Foto: Es Imagen
Martín Hernández Alcántara

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) inició en sus redes sociales el exhorto a su comunidad para que mañana participen en la elección para el nombramiento de la persona titular de la Rectoría, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

Mediante videos y postales, la máxima casa de estudios informa que, de acuerdo con la convocatoria, podrán participar en la jornada electoral el alumnado, así como el personal académico y no académico de la institución. Para ejercer su derecho al voto será necesario:

Estar inscrito en el padrón electoral universitario.

Presentar una credencial oficial vigente con fotografía. Entre los documentos aceptados se encuentran: INE, pasaporte, cartilla del Servicio Militar Nacional, cédula profesional, documento migratorio o credencial oficial de la BUAP.

 

El alumnado de nuevo ingreso podrá identificarse con el comprobante de resultado del Proceso de Admisión 2025.

La universidad recordó que la jornada se desarrollará bajo lo establecido en la base 38 de la convocatoria, garantizando la participación de toda la comunidad universitaria en el proceso democrático que definirá la rectoría para el próximo periodo.

Para el ciclo escolar 2024–2025, la BUAP registra una matrícula de 124 mil 312 estudiantes y tiene contratados 5 mil 142 docentes. No hay claridad sobre el número de personal administrativo, porque hay puestos que se cubren con empresas externas.

Los candidatos a la titularidad de la administración central de la BUAP son, la rectora Lilia Cedillo Ramírez, quien busca la reelección, el politólogo César Cansino Ortiz, y el administrador, Ricardo Paredes Solorio.

