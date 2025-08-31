Domingo, agosto 31, 2025
Tlatehui toma distancia de Manuel Herrera y del grupo que lo respalda en la elección de dirigente del PAN en la capital

Edmundo Tlatehui y Guadalupe Leal dialogan previo a los comicios del PAN municipal en Puebla.
Efraín Núñez

Edmundo Tlatehui Persino, exalcalde de San Andrés Cholula, tomó distancia del grupo que respalda a Manuel Herrera Rojas en la elección interna para la dirigencia municipal del PAN en Puebla capital, al reunirse con Guadalupe Leal Rodríguez, candidata contraria, a quien deseó éxito en el proceso a realizarse el próximo domingo.

El exedil panista, líder de uno de los pocos grupos de Acción Nacional que logró mantener posiciones en la contienda municipal pasada —pues su esposa, Guadalupe Cuautle Torres, ganó la alcaldía de San Andrés Cholula—, difundió una fotografía del encuentro a través de su cuenta de X, felicitando a Leal Rodríguez y expresando: “Le deseo el mayor de los éxitos en este proceso de elección de la nueva dirigencia municipal de Puebla capital”, resaltando así su distancia y deslinde respecto al bloque liderado por Herrera Rojas.

Tlatehui subrayó la importancia de mantener los principios y valores de Acción Nacional, y destacó que la aspirante representa un enfoque democrático para el partido. Por su parte, Guadalupe Leal Rodríguez, exdiputada local, afirmó que la reunión refleja una búsqueda de mayor democracia y unidad al interior del PAN, resaltando que el caso de San Andrés Cholula es ejemplo de procesos donde la militancia decide libremente las candidaturas.

La candidata remarcó: “Ambos coincidimos en que somos más los que creemos en recuperar la confianza y la fuerza para el 2025 en Puebla”, posicionando su proyecto como alternativa frente a las prácticas de grupos cerrados en el partido.

Versiones internas en el PAN señalan que Manuel Herrera cuenta con el respaldo de Mario Riestra Piña, dirigente estatal, aunque el propio Herrera Rojas ha negado dicha relación en distintas ocasiones. En tanto, operadores de la campaña de Guadalupe Leal aseguran que están buscando el apoyo de panistas vinculados al exalcalde Eduardo Rivera Pérez, mismos que se pronunciarían durante la semana previa a la elección.

