La elección del gobernador sustituto en Puebla lo resolvió el Congreso, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que la elección del gobernador sustituto de Miguel Barbosa Huerta en Puebla lo resolvió el Congreso del estado.

Así lo declaró este jueves en Palacio Nacional, casi al término de la conferencia mañanera, ante las preguntas si ya había un sucesor de Miguel Barbosa Huerta en Puebla.

Este miércoles, el presidente encabezó junto a la plana mayor de su gobierno el homenaje a la memoria de Miguel Barbosa, tras su deceso el martes pasado, a los 63 años.

En Casa Aguayo, López Obrador consideró al mandatario poblano como “hermano” y “compañero” de partido. Además, lo reconoció como un gobernador y político que se sumó a su proyecto de gobierno por convicción.

En compañía de su viuda María del Rosario Orozco Caballero, su hija y la clase política, el presidente rememoró cómo el originario de Zinacatepec creció en su carrera hacia la gubernatura y de qué manera tuvo que sortear diversos desafíos, en el camino.

“Luego, vino otra oportunidad, lo mismo, querían que ya no participara y dijimos: No, pues él ya ganó la encuesta, ya fue candidato, nosotros sostenemos que ganó la gubernatura y que hubo fraude, ¿por qué no va a ser él el candidato? Y triunfó”, relató.