Miércoles, octubre 29, 2025
Sesionan Consejos de Unidad Académica en la BUAP para calificar elección de ayer

Martín Hernández Alcántara

Este martes los Consejos de Unidad Académica (CUA) de la BUAP sesionarán de manera extraordinaria para calificar el proceso comicial de ayer, además de realizar los nombramientos y toma de protesta de sus nuevos integrantes.

La máxima casa de estudios reportó que en un clima de tranquilidad, tolerancia y respeto concluyó la jornada electoral para el nombramiento de director o directora en ocho facultades y escuelas de la BUAP, periodo 2025-2029, así como de los representantes de los Consejos de Unidad Académica, periodo 2025-2027.

En esta votación el padrón electoral fue de más de 138 mil universitarios: poco más de 132 mil del sector estudiantil, 5 mil 128 del sector académico y mil 184 del sector no académico.

En punto de las 8 horas inició esta jornada electoral que transcurrió sin reportes de incidentes y con una fluida participación, en la cual los universitarios de manera presencial manifestaron su voto para elegir a sus representantes de los CUA, así como a directoras y directores en tres preparatorias y cinco facultades.

El cierre del proceso de auscultación sectorial finalizó a las 18 horas en las unidades académicas de Ciudad Universitaria 2, Complejo Cultural Universitario, áreas de la Salud, Centro y CU, así como en los complejos regionales.

Posteriormente, tuvo lugar el escrutinio y cómputo de los votos, así como el levantamiento de actas.

Acuerdo con el gobierno cumple "parcialmente" las demandas: productores

Ciudad de México. Con un acuerdo que cumple "parcialmente" las demandas, los productores de maíz de la región del Bajío (Jalisco, Michoacán y Guanajuato)...
Sader y maiceros del Bajío alcanzan acuerdo; aceptan apoyo oficial de $950 por tonelada

Ciudad de México. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) alcanzó un acuerdo con las organizaciones de productores que habían bloqueado diversas carreteras...

Tranquilidad y amplia participación marcan jornada electoral universitaria en la BUAP

Martín Hernández Alcántara -
Con la apertura de urnas en las 44 unidades académicas de los niveles medio superior y superior, en punto de las 8:00 horas inició...

Refuerza la BUAP seguridad en CU tras amenaza en redes sociales

Martín Hernández Alcántara -
En coordinación con autoridades estatales y municipales, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) desplegó desde muy temprano ayer un dispositivo de seguridad en...

Asambleas estudiantiles de la BUAP rechazan en reactivación del paro escolar

Martín Hernández Alcántara -
Diversas facultades y asambleas estudiantiles de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se deslindaron públicamente de los recientes llamados a un nuevo paro estudiantil, convocado en redes...

"Alito" y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

