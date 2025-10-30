Jueves, octubre 30, 2025
NoticiasEducación

Validan elección de directores y consejos universitarios en la BUAP

Directores y consejos universitarios asumen sus cargos tras elección democrática en la BUAP.
La BUAP validó la elección democrática de directores y consejos académicos, resaltando legalidad y participación.
Martín Hernández Alcántara

El proceso para la elección de director o directora en ocho unidades académicas, así como de los integrantes de los consejos de Unidad Académica, fue calificado como válido y legal este 29 de octubre, en sesión extraordinaria de cada uno de los 44 consejos de Unidad Académica, como máxima autoridad dentro de las escuelas, facultades e institutos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), ya que son los órganos que regulan las decisiones que competen a su vida interna.

Esta jornada en la que se eligieron a los directores de las facultades de Administración, Ciencias Biológicas, Cultura Física, Enfermería y Ciencias Agrícolas y Pecuarias, y de las preparatorias Alfonso Calderón Moreno, 2 de Octubre de 1968 y Urbana Enrique Cabrera Barroso, así como de los 44 consejos de Unidad Académica, se caracterizó por una alta participación de los sectores académico, estudiantil y no académico, en un ejercicio democrático apegado a los estatutos y normatividad universitaria.

Para el cargo de director o directora, en cada una de estas unidades académicas se registró más de un candidato y los universitarios tuvieron la oportunidad de conocer sus propuestas de trabajo y emitir su voto de manera presencial, libre, directa y secreta, en la jornada del pasado 28 de octubre. Para garantizar la transparencia de este ejercicio se instalaron mesas directivas de casilla integradas por miembros de los consejos de Unidad Académica, con la representación de estudiantes, docentes y administrativos.

Los directores electos son: en las facultades de Cultura Física, Andrea Flores Flores; Ciencias Agrícolas y Pecuarias, Pablo Zaldívar Martínez; Enfermería, Francisco Báez Hernández; Ciencias Biológicas, Dolores López Morales; y Administración, Guadalupe Morales Espíndola. En las preparatorias Alfonso Calderón Moreno, Juana Concepción Meneses Juárez; Urbana Enrique Cabrera Barroso, Rosario García Viveros; y 2 de Octubre de 1968, Irma García Ortega.

En la elección de los 44 consejos de Unidad Académica, periodo 2025-2027, se registraron 953 fórmulas, de las cuales resultaron ganadoras 780. Estos consejos tienen la representatividad de los tres sectores de la institución: académicos, estudiantes y no académicos, quienes en conjunto dirimen y toman decisiones trascendentes para la vida universitaria.

Temas

Más noticias

Internacional

‘Melissa’ deja 48 muertos en el Caribe

La Jornada -
Santiago de Cuba. El huracán Melissa dejó al menos 48 muertos y una destrucción generalizada a su paso por Cuba, Haití, Jamaica, Panamá y...
Internacional

Resuelta, la disputa con China: Trump; baja los aranceles

La Jornada -
Busán. La disputa comercial entre Estados Unidos y China quedó “resuelta”. Así resumió el presidente Donald Trump el encuentro que sostuvo este jueves, tiempo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Reivindican papel político de María Josefa Ortiz en conferencia dictada en la Normal Urbana

Dania Corona Muñoz -
María Josefa Ortiz no solo fue la anfitriona de una conspiración, sino la primera insumisa, sostuvo la historiadora Alicia Lovera Lorenzo durante la conferencia...

Diputadas del PAN y PRD exigen apoyo real al campo y a productores de maíz

Juan Luis Cruz Pérez -
Las diputadas Miriam Martínez Sánchez del PAN y Laura Yamili Flores Lozano del PRDT, exigieron al gobierno de la República incrementar el precio de...

Podrán actualizar título de concesión cerca de 58 usuarios de aguas nacionales: Conagua; perdieron vigencia desde 2017

Guadalupe de La Luz Degante -
Luego de casi ocho años de rezago en la actualización de 58 títulos de concesión, productores del campo tlaxcalteca que son usuarios de aguas...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025