Elección de Claudia Rivera como candidata a edil no es atropello; así se eligieron candidatos en 2018: Sánchez Galindo

La elección de Claudia Rivera Vivanco como candidata a edil de Puebla capital no es un atropello, como lo acusó Gabriel Biestro Medinilla, ex aspirante al cargo, pues se usó el mismo método para elegir candidatos en Morena como en 2018, enfatizó René Sánchez Galindo, ex secretario de Gobernación municipal.

El también virtual candidato a diputado federal por el distrito XII de Puebla capital sostuvo que más bien con la determinación que tomó el CEN a favor de la edil en funciones se evitó una imposición del grupo político que respalda a Biestro Medinilla.

“Se usó el mismo proceso que en 2018. Con la mayor transparencia. Quienes tuvieron interés fueron citados, no existe una imposición”, acotó.

Rechazó que exista una encuesta en la que se evidencie que Biestro Medinilla iba a la cabeza de las preferencias electorales como se ha intentado hacer creer en versiones periodísticas.

Invitó a Gabriel Biestro a continuar en el camino de la transformación del municipio y lo llamó a la unidad y a cerrar filas.

“Es completamente al revés. Claudia no es impuesta. Nuestro partido no actúa de manera vertical. Es exactamente lo contrario. Nos acusan de no haberle permitido que impusieran a su perfil. Hay que celebrar que no se impuso una sola ala del partido”.

Expuso que de ser necesario el equipo de Claudia Rivera se defenderá jurídicamente de la impugnación presentada.

El 26 de marzo pasado, el diputado local con licencia Gabriel Biestro Medinilla anunció que impugnará la designación de Claudia Rivera Vivanco como candidata de Morena a la presidencia municipal de Puebla, al acusar que se trata de un “pérfil perdedor”.

En su cuenta personal de twitter, aseguró que el triunfo de Rivera en la contienda interna es resultado de una imposición validada por los órganos nacionales del partido de izquierda.

“Los militantes y simpatizantes no merecemos tal atropello”, expresó el legislador, quien se separó de la curul desde el 5 de marzo pasado para participar de lleno en el proceso de selección.