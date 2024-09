Elección “a modo” maléficamente preparada para la Dirección del Instituto de Ciencias de la BUAP

Muchos universitarios estamos en este momento sorprendidos, por el prematuro arranque del proceso de elección de la persona que se hará cargo de la Dirección del Instituto de Ciencias (ICUAP) en el período 2024 – 2028, ya que, de acuerdo con el Reglamento, la emisión de la convocatoria debió haber sido solicitada por la Directora del Instituto, en tiempo y forma acordes con la finalización de su gestión en diciembre de este año. Lo que ocurrió fue diferente. El 15 de agosto, la Directora fue informada verbalmente por el Secretario General de que la elección sucedería el 11 de septiembre, en un bloque de procesos electorales de seis dependencias, y que la convocatoria se publicaría el 20 de agosto. Este segundo bloque de cambios de directores se llevaría a cabo antes del informe de rectoría. Con esta información oficial, la Directora se sintióapurada a citar a reunión extraordinaria para informar a su Consejo yPARA PROPONER LA ELECCION PRESENCIAL, antes de la sesión ordinaria programada para el 30 de agosto, y antes de la publicación en línea de la convocatoria, el 21 de agosto.

A pesar de lo anterior, más de 200 votantes del ICUAP, incluyendo a 85profesores investigadores, 88 estudiantes de posgrado y 33administrativos, decidimos apoyar a la actual Directora para un segundo periodo en su cargo, mediante firmas de adhesión en el formato institucional de apoyo. Este respaldo se consigue porque por primera vez, investigadores y autoridades del ICUAP vivimos el avance de un proyecto conjunto de desarrollo académico integral del Instituto. Sin embargo, la Comisión de Auscultación acordó considerar NO IDONEA la candidatura de la actual Directora. Se arguyó 1) falta de acreditación de antigüedad y 2) ausencia de la negación de dirigencia partidista. El tercer argumento prueba la ignominia que se había preparado semanas antes,cuando la Directora compareció ante la Abogada General por varias acusaciones que se le imputaban y que fueron resueltas. No obstante, durante la entrevista y con base en el punto 5, inciso c de la convocatoria para el cambio de dirección del ICUAP, la Comisión de Auscultaciónsolicitó a la oficina de la Abogada General el informe sobre la existencia de alguna sanción derivada de alguna investigación administrativa (sic) en contra de la Directora. No por casualidad, en ese momento, llegó el fraguado oficio acusatorio y amonestación por faltas graves a artículos y sus fracciones de la Ley, el Estatuto, el Reglamento y las Normas; todos ellos, por haber informado tempranamente a su Consejo.

Es necesario llamar la atención sobre este punto 5, inciso c, de la convocatoria ICUAP (la “Consulta a la Abogada”) que no estuvo contemplado en las convocatorias del bloque anterior (donde se eligieron a cuatro directores). Esto demuestra la discrecionalidad con la que se incluyen puntos y se manipulan las convocatorias eliminando así a quien no es IDONEA para los fines de conveniencia, no académicos. Entendemos el estilo resolutivo del informe, pero no admitimos el tono francamente amenazador por vincular el tema con la ley Federal del Trabajo aplicada a una autoridad electa y que ha sido utilizada para agraviar a la comunidad ICUAP.

Por si lo anterior fuera poco, en la antesala del proceso de elección, el pleno de las autoridades y funcionariado de la BUAP ejerció represión en contra de la comunidad ICUAP, ¡¡en una reunión convocada extrañamente para discutir “cuestiones de la investigación”, se condicionó la entrada a la entrega de los celulares en la puerta!! Quienes hemos acompañado el trabajo de la Directora en estos cuatro años, denunciamos el acoso que, al ras de su postulación, ella ha sufrido con variasdemandas administrativas sobre acciones y decisiones tomadas con el respaldo del Consejo de Unidad Académica del ICUAP, mismas quefueron aclaradas plenamente por ella, y que han sido planeadas para desprestigiarla y posicionar a un grupo en la dirección del Instituto de Ciencias. Queda claro que, ante el pronóstico de votación mayoritaria en favor de la re-elección, se instrumentó la estrategia difamatoria y de obstaculización. También quedó al descubierto que todo un aparato institucional maquina atrás de las elecciones para quedar “a gusto” con directore(a)s electo(a)s simulando procesos transparentes y democráticos.

Responsable de la publicación

Dra. María Graciela Yasmi Reyes y Ortega

P. I. Titular B, T. C. Centro de Química

Posgrado en Ciencias Químicas, ICUAP