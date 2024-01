El zapatismo: un cambio cultural, una forma de enfrentar los problemas locales y una luz de esperanza

Un cambio cultural y material, incluso epistemológico y de propuesta para hacer frente a los problemas locales que son también del mundo, además de un movimiento que reverberó en geografías distantes como la Sierra Norte de Puebla para la defensa del territorio, y una luz de esperanza para toda una generación. Así, bajo una mirada caleidoscópica, académicos y activistas definieron al zapatismo, movimiento que en 2023 conmemoró 40 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 30 años del Levantamiento Zapatista y 20 años de los Caracoles Zapatistas.

En la sala Carlos Marx de la Facultad de Economía de la UAP fueron proyectadas algunas imágenes clave del movimiento suscitado aquel 1 de enero de 1994 en lo profundo de Chiapas: hombres, mujeres y niños encapuchados, cuyas miradas posaron de frente a la cámara, sin titubeos, para decir que “otro mundo es posible”. Aquellas fotografías, sirvieron de fondo para la charla organizada por el Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social (CEDES) de dicha facultad para, desde la experiencia y los saberes propios, recapitular el papel y la impronta vigente de este movimiento que, entre otras cosas, ha dado voz y ha visibilizado a los indígenas del país.

Guiados por el académico e investigador Germán Sánchez Daza, y con la compañía del coordinador del CEDES Juan Reyes Álvarez, la activista Mayeli Sánchez, el académico y también activista Raúl Romero, y el investigador y miembro del Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan del Progreso (COTIC), Luis Enrique Fernández Lomelí, compartieron parte de sus reflexiones sobre el trayecto del movimiento zapatista que llamó y llama “a construir otra cosa, y esa cosa es la vida”.

Mayeli Sánchez, que con entonces 17 años vio surgir el movimiento, recordó que lo sucedido aquel enero de 1994 suscitó, en ella y sus entonces compañeros de preparatoria, cambios que no pudieron ser vistos en el momento, pero que a la distancia parecen un poco más claros y evidentes. Con la advertencia que sus pensamientos eran compartidos desde su “sentipensar” y por lo tanto eran capaces de conmoverle y al mismo tiempo hacerla reflexionar, la directora de Técnicas Rudas, un colectivo de “hacktivismo”, señaló que ella y sus contemporáneos, sobre todo mujeres, son “hijas de una generación que creía en un cambio social”, por las historias legadas de movimientos previos, como los sucedidos en 1968 o 1972.

Ante un auditorio lleno de jóvenes universitarios prosiguió que llenos de cuestionamientos por qué hacer frente a las ideas revolucionarias, frente a la acción y la falta de líderes para ello, el zapatismo ahondó las preguntas y les llevó a plantearse incluso el “tomar las armas” e irse a las comunidades zapatistas de Chiapas. “No teníamos algo que defender, no íbamos a tomar las armas para defender un territorio, a los que amamos, sino por una propia idea de lo que pensábamos era lo que nos tocaba hacer para lograr el cambio”, dijo y afirmó que los zapatistas, “que son muy sabios”, dijeron que no, que se debía trabajar desde el propio lugar.

“No seas zapatista, encuentra quién tienes que ser, camina escuchando, vamos lento porque vamos lejos, fíjate en el horizonte (…) Fue decirnos no seremos zapatistas porque ser zapatista es ser parte de un compromiso y congruencia que no teníamos aún (…) Nos dimos cuenta que el zapatismo para algunos terminó siendo una moda, y creemos que no es una moda, no es una religión, no es un partido, no es un grupo de élite, no es una apuesta intelectual, no es un sueño y es mucho más una utopía”.