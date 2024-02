El viaje teatral de Las raíces del silencio llega a su destino con 2 funciones en Puebla

El viaje teatral de Las raíces del silencio llegará a su destino los próximos domingos 11 y 18 de febrero en Puro Drama, aquí en la ciudad de Puebla, luego de una serie de 10 presentaciones en foros de Tlaxcala, Guerrero y Morelos, como parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes.

La compañía poblana Ranas de Laboratorio Artes Escénicas presentará las últimas dos funciones de esta pieza teatral que llama a reflexionar, con urgencia, sobre la relación del ser humano y su entorno, particularmente sobre la manera en que explota, agresiva y sin pausa, los recursos naturales.

A Puebla y al espacio de Puro Drama, la producción llega fortalecida y rica en experiencias luego de su paso por foros teatrales que formaron parte de este circuito nacional, que fue impulsado por el proyecto prioritario Chapultepec, Naturaleza y Cultura, el Centro Cultural Helénico y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Durante una entrevista, las actrices Alejandra Ventura y María Fernanda López, esta última autora y codirectora al lado de Abraham Salomón de la obra, señalan que con esta convocatoria se llamó a artistas a presentarse en diferentes foros, de acuerdo a su zona, para promover lo mismo a los creadores que a los espacios y a los públicos.

“Nos tocó a ir a Huamantla, Tlaxcala, después a Chilpancingo, Guerrero, luego en Cuautla y ya dimos una función en Puro Drama, por lo que restan dos funciones”, señala Ventura, quien hace cuatro papeles distintos en la obra teatral.

Las raíces del silencio, recuerda su autora, fue una pieza gesta en 2023 inspirada en el movimiento Chipko, desde donde fraguó el concepto de ecofeminismo, que fue protagonizado por mujeres en los años 70 del siglo anterior en los bosques de la zona nororiental de la India, en las laderas del Himalaya, cuando miles de árboles eran talados para abastecer a industrias madereras privadas apadrinadas por la política gubernamental.

“Relata la lucha de mujeres hindúes que tratan de defender sus bosques de la industria extractiva. Lo que traté fue descontextualizar pues es algo que sucede no sólo en India, sino a nivel mundial. Es una historia que va combinando lo fantástico con este tema serio, duro, pues al final las protagonistas son Chipko, una niña de 12 años y su amiga adolescente”, expone María Fernanda López.

La obra, prosigue, cobra sentido con las propias presentaciones que ha tenido en los diferentes foros del circuito nacional. “Como actrices tratamos de darle todo el peso a lo que estamos diciendo, al conflicto y a la situación, es distinto cuando te enfrentas a la realidad, que confronta, que lleva a escuchar que son varios quienes han tenido esta experiencia”.

La también directora de Pop Teatro, compañía encargada de abrir la temporada de primavera del programa Helénico en Los Pinos 2023 considera que

El llevar a escena este tipo de temáticas, considera Alejandra Ventura, también miembro de las compañías Punto de reunión y Monstruo Teatro, ayudan a visibilizar temas que son tomados incluso como banales o no están en la discusión pública. “Se trata de concientizar y ojala en algún momento sea movilizar (…) Me encantaría poder mover, que no solo sea el discurso sino en algún momento estemos en colectivo”, dice y destaca el perfil de la propia María Fernanda López, cercana a los movimientos de conciencia en torno al consumo y la producción.

En ese sentido, la dramaturga completa que cualquier tipo de lucha se une a otra, como una cadena. Por tanto, agrega que Las raíces del silencio hace una crítica hacia la industria, hacia la forma en que se producen los objetos y la manera en que se consumen. “En el ideal, como teatreros ya no tratamos de cambiar al mundo, pero a lo mejor sí tratamos de mover algo, causar una pregunta”.

En suma, las actrices consideran que formar parte del Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes es una manera de conocer a sus pares y a otros foros y públicos del país, a la par de que “nos muestra como artistas independientes que sigue siendo difícil hacer teatro en México”, que se trata de seguir luchando y ser solidarios con el gremio, que también atraviesa escenarios de violencia.

Las últimas dos funciones de Las raíces de silencio serán los próximos domingo 11 y 18 de febrero a las 18 horas en Puro Drama -2 Poniente 2908, de la colonia Amor-, con las actuaciones de López y Ventura, la música de Ángel Ramos, la producción de Ana Paula Martínez, el diseño de iluminación y vestuario Miguel Espinosa, y el diseño de imagen y escenografía Amerisa Aguilar Fergadis.