El viaje emocional de la película Dime cuando tú, llega a las salas de cine de Puebla

Un viaje emocional que abre los ojos y el corazón a nuevas formas de vida y oportunidades. En ello, reside la propuesta de la cinta Dime cuando tú, una comedia ligera del director Gerardo Gatica que se estrenará el próximo 25 de diciembre en diversas salas de cine comercial en el país, incluidas las de Puebla.

En Dime cuando tú se cuenta la historia de Will, un chico huérfano que creció en Los Ángeles, Estados Unidos, con sus abuelos y que nunca se ha relacionado con chicos de su edad. Tras la muerte de su abuelo, el protagonista descubre que su abuelo don Pepe le tenía planeado un viaje a la Ciudad de México para que aprendiera más sobre su historia y se abriera a nuevas experiencias.

Will decide hacer el viaje y al llegar a la ciudad conoce a Dani y a Beto quienes, en cuanto descubren su triste historia, deciden adoptarlo y acompañarlo en su misión de conocer todos los lugares que su abuelo le recomendó. Will no sólo descubrirá la belleza de México, sino que también encontrará por primera vez la importancia de tener amigos.

El filme, cuenta Gerardo Gatica mediante una entrevista, fue filmada a mediados del año pasado y se desarrolla por completo en la Ciudad de México, en un corto tiempo, para mantener a los personajes en su lugar familiar y que la historia pudiera contarse.

En ella, afirma el director, se evitaron los clichés de la cultura mexicana y de la película misma que transita el género romántico, pues rompe las reglas del género, se propone como diferente, más fresca en su historia, su narrativa y su visualidad.

“Queremos que agarre por sorpresa a la gente. Que se sorprenda por lo que está viendo, por el humor y la diversión, por el amor propio, de amistad y de pareja que aparece, por la aventura. Creemos que se puede identificar con la trama y con los personajes”, expuso el también escritor de la cinta.

Destacó que en Dime cuando tú la música tiene un papel importante, pues es una especie de personaje en off o narrador que acompaña a los personajes, principalmente a Will, quien en su viaje de su comunidad latina a la Ciudad de México y en su viaje emocional se acompaña por música diversa, la que se escucha en casa de los abuelos, en la calle, en las zonas populares y en los espacios urbanos que transita.

El director Gerardo Gatica refirió que, por fin, la cinta llega a carteleras en una época complicada emocionalmente, por lo que no sólo se propone como un aporte a la industria y a su reactivación, sino como una forma en que el espectador pueda cerrar el año con un poco de mejor ánimo. De paso, reconoció el esfuerzo que han hechos los empresarios del cine para mantener en las salas y los complejos cinematográficos las medidas necesarias de prevención del Covid-19.