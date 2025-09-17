El valor del trabajo de mujeres en casa equivaldría al 25% del PIB estatal

El trabajo doméstico no remunerado realizado por la población femenina en territorio poblano representaría el 25.27 por ciento del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), según el estudio “Visibilización y fortalecimiento de las mujeres poblanas en el mercado laboral” de la Dirección de Población de la Secretaría de Gobernación de Puebla.

En el mismo se señala, con datos de 2023, que el valor económico por la preparación de alimentos por parte de las mujeres equivaldría a 71 mil 88 millones de pesos; por limpieza y mantenimiento de la vivienda, 55 mil 881 millones; y por limpieza y mantenimiento de ropa y calzado, 27 mil 67 millones. Por realizar las compras y administrar el hogar, 29 mil 234 millones; por trabajo voluntario, 17 mil 734 millones; y la mayor suma, 78 mil 103 millones, corresponde a tareas de cuidado y apoyo.

Contrastando estos datos con los aportes de los hombres, existe una diferencia significativa: por alimentos, los hombres sumarían apenas 10 mil 321 millones de pesos; por limpieza y mantenimiento de la vivienda, 20 mil 126 millones; y por limpieza y mantenimiento de la ropa y el calzado, 5 mil 860 millones.

En compras y administración del hogar recibirían 17 mil 1 millones, por trabajo voluntario, 21 mil 904 millones; y en cuidados y apoyo, solo 7 mil 75 millones de pesos. Estas cifras evidencian que la carga y el valor económico de las actividades domésticas recaen de forma marcada sobre las mujeres.

Las poblanas, añade el estudio, dedican el 78.5 por ciento de las horas al trabajo doméstico no remunerado, lo que equivaldría a 117 millones 57 mil 758 horas semanales. Los hombres participan con el 21.5 por ciento de esas horas totales.

Según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo del Inegi, retomada en el análisis, ellas destinan 36.5 horas más por semana que los hombres a labores como preparación de alimentos, limpieza, cuidado de personas dependientes y administración del hogar, lo que reduce su disponibilidad para acceder a empleos de tiempo completo y oportunidades laborales mejor remuneradas.

Esta sobrecarga de tareas en el hogar limita la autonomía económica de las mujeres y disminuye sus posibilidades de participar en el mercado laboral. Ven restringidas sus opciones de empleo formal debido a la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado, confirma el documento oficial, que advierte sobre la perpetuación de la brecha de género.

Esta condición, que restringe su desarrollo profesional, es una situación que exige transformaciones profundas en la organización social del cuidado y la vida familiar para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la justicia de género.

El análisis resalta que solo mediante el reconocimiento institucional y la equidad en el reparto de tareas será posible avanzar hacia una autonomía económica plena para las mujeres poblanas.

El valor del trabajo doméstico, agrega, debe considerarse un eje para el desarrollo estatal, no solo en términos económicos, sino como fundamento para justicia social y de género.