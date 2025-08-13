Es válido que en Morena se levante la mano para una candidatura en 2027, pero sin hacer actos anticipados: Romero

Es válido que los militantes de Morena levanten la mano para buscar un cargo de elección popular en 2027, pero deben evitar hacer actos anticipados de campaña como lo prohíbe la ley, sostuvo Olga Romero Garci Crespo, presidenta del Comité Ejecutivo estatal de este partido político.

La también exdiputada local afirmó que las reuniones públicas entre políticos morenistas no son adelantos proselitistas sino actos de unidad.

Lo anterior luego de que el delegado especial de programas federales, Rodrigo Abdala Dartigues y la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez se reunieron el pasado fin de semana.

“Decir que les gustaría participar en el 2027 no está mal. Es dar a conocer algún interés, pero ya hacerlo válido caminando en territorio y moverse para provocar ruido en una campaña es muy diferente y eso se tendrá que ver hasta el próximo año, el llamado es a no generar ese ruido en territorio”, manifestó.

Subrayó que los acercamientos entre correligionarios no deben ser confundidos por la oposición como destapes porque incluso puede tratarse de una reunión entre diferentes niveles de gobierno.

Manifestó que ni Laura Artemisa García, ni Abdala Dartigues le han expresado abiertamente su interés por contender por la presidencia municipal o por algún cargo de elección popular.

Sostuvo que en este momento su partido está más enfocado en el trabajo interno para la creación de más de 2 mil comités seccionales como lo encargó el Consejo Nacional de Morena para tener un contacto directo con la militancia.

Militantes como el diputado federal, Alejandro Carvajal han levantado la mano para participar como candidato en el proceso electoral 2027.

Otros como la presidenta del Congreso del Estado han realizado acciones de acercamiento con ciudadanos, sin embargo, hasta el momento no ha hecho pública alguna aspiración.

A partir de este martes y hasta febrero próximo las dirigencias nacional y estatal de Morena se concentrarán en la creación de 2 mil 904 secciones electorales para tener un contacto más directo con la militancia de cara a las elecciones de 2027 y 2030.

La dirigencia estatal de Morena también trabajará en la llamada escuela municipalista para dar capacitación a los presidentes municipales sobre los preceptos de este partido político.