Miércoles, agosto 13, 2025
NoticiasPolítica

Es válido que en Morena se levante la mano para una candidatura en 2027, pero sin hacer actos anticipados: Romero

El válido que en Morena se levante la mano para una candidatura en 2027 sin hacer actos anticipados: Romero
Efraín Núñez

Es válido que los militantes de Morena levanten la mano para buscar un cargo de elección popular en 2027, pero deben evitar hacer actos anticipados de campaña como lo prohíbe la ley, sostuvo Olga Romero Garci Crespo, presidenta del Comité Ejecutivo estatal de este partido político.  

La también exdiputada local afirmó que las reuniones públicas entre políticos morenistas no son adelantos proselitistas sino actos de unidad. 

Lo anterior luego de que el delegado especial de programas federales, Rodrigo Abdala Dartigues y la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez se reunieron el pasado fin de semana.  

“Decir que les gustaría participar en el 2027 no está mal. Es dar a conocer algún interés, pero ya hacerlo válido caminando en territorio y moverse para provocar ruido en una campaña es muy diferente y eso se tendrá que ver hasta el próximo año, el llamado es a no generar ese ruido en territorio”, manifestó.  

Subrayó que los acercamientos entre correligionarios no deben ser confundidos por la oposición como destapes porque incluso puede tratarse de una reunión entre diferentes niveles de gobierno.  

Manifestó que ni Laura Artemisa García, ni Abdala Dartigues le han expresado abiertamente su interés por contender por la presidencia municipal o por algún cargo de elección popular.  

Sostuvo que en este momento su partido está más enfocado en el trabajo interno para la creación de más de 2 mil comités seccionales como lo encargó el Consejo Nacional de Morena para tener un contacto directo con la militancia.   

Militantes como el diputado federal, Alejandro Carvajal han levantado la mano para participar como candidato en el proceso electoral 2027.  

Otros como la presidenta del Congreso del Estado han realizado acciones de acercamiento con ciudadanos, sin embargo, hasta el momento no ha hecho pública alguna aspiración.   

A partir de este martes y hasta febrero próximo las dirigencias nacional y estatal de Morena se concentrarán en la creación de 2 mil 904 secciones electorales para tener un contacto más directo con la militancia de cara a las elecciones de 2027 y 2030.  

La dirigencia estatal de Morena también trabajará en la llamada escuela municipalista para dar capacitación a los presidentes municipales sobre los preceptos de este partido político.  

Temas

Más noticias

Nacional

Segunda entrega masiva: México traslada a 26 delincuentes a EU

La Jornada -
Gustavo Castillo y Emir Olivares Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron...
Nacional

Aunque es tiempo de mujeres persiste misoginia y machismo: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Aunque en México es tiempo de mujeres, en el país persiste la misoginia y el machismo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:55

Las plurinominales se han utilizado para proteger a políticos corruptos; por eso deben desaparecer: Alcalde

Efraín Núñez -
Las plurinominales se han utilizado para proteger a políticos corruptos como el panista Ricardo Anaya Cortés y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno...

Morena retrasa el proceso legislativo para convertir a Totimehuacan en municipio: Mario Riestra

Efraín Núñez -
Las autoridades locales y diputados emanados de Morena retrasan el proceso legislativo para convertir a San Francisco Totimehuacan en el municipio 218, exhibió Mario...

Graciela Palomares regresa al Congreso; da marcha atrás a solicitud de licencia indefinida

Efraín Núñez -
Graciela Palomares Ramírez, diputada local por Morena, anunció este martes que se reincorporará a sus actividades en el Congreso del estado, luego de que...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025