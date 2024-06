El único día libre: impunidad y votar

La región de la Frontera en Chiapas no ha cesado la terrible guerra entre los carteles de las drogas. No les preocupa en lo más mínimo el que las comunidades la gente por miedo y amenazada por la violencia de los carteles que se disputan nuestros territorios.

A pesar del contexto de violencia, se empecinan en que haya elecciones, sabiendo que los narcotraficantes no tienen color partidario; tienen intereses en los territorios, ya sea por la minería, ya sea por el café, ya sea por el simple hecho de que a cualquier actividad cobran derechos de “piso” a gente que lo único que tiene es trabajar para poder vivir.

Somos testigos del avance de los grupos delincuenciales que tienen en la mira a la población, no importa si son mujeres, niñas o niños, y adultos mayores. Siguen controlando los territorios con personas de los municipios quienes blindan las comunidades en alianza con el ejército y la Guardia Nacional.

Ahora el organismo estatal de elecciones y el INE juegan también en este contexto, apoyando a las y los candidatos que el terror nos quieren imponer. Nunca en nuestra historia los mismos partidos prefieren una campaña política que promover la paz en la región. Somos personas, no solo un dedo con tinta o una simple boleta.

Desde los diversos municipios como Frontera Comalapa, Chicomuselo, somos víctimas de la ausencia del Estado mexicano, cuya soberbia no alcanza a ver que miles de mexicanas y mexicanos no ejercemos la libertad que nos daría el de transitar por la entidad y fuera de ella. Estamos ante la violencia de grupos que controlan quién pasa o puede pasar a los territorios. Ni el ejército en los peores momentos nos impediría transitar por nuestros territorios, el narco sí, nos controla y nos ficha como en los peores momentos del régimen que nos dijeron ya no existiría más.

Vivimos, si se puede decir, ante la zozobra de saberse libre de elegir o no a un cartel, ya que eso no es parte de nuestra vida comunitaria, la libertad para producir, comercializar, pasear, festejar, está cegada por los carteles y por el crimen de Estado de decir y hacer como que no pasa nada, cuando nuestras vidas están en peligro.

En el día que presumen como democrático, como de fiesta ya está señalado por el poder de la violencia y del oído sordo de las autoridades del INE y del gobierno de Chiapas. Somos personas vivas, no solo el último lugar de Chiapas.

Desde estos territorios lo que se impone es el terror, amenazando, levantando, acribillando y quemando casas, somos un pueblo amenazado por vivir en libertad. No queremos a los carteles, no queremos la violencia que nos afecta porque no podemos producir la tierra, no podemos vivir en libertad.

Señores y señoras que nos gobiernan, que organizan elecciones, de los partidos políticos nacionales y estatales, clase política en general. Votar de manera libre es un derecho, y mientras a alguien se le impida o se le amenace por votar como nos dicte la conciencia, limita la democracia mexicana. No nos hacemos, sabemos que al poder que hoy gobierna en México, en Chiapas no les interesamos e incluso si no votamos no les importa porque se ve que prefieren que la gente de los carteles impida que sigamos vivos.

Atentamente,

Ciudadanos de los municipios de Frontera Comalapa y Chicomuselo y pueblos circunvecinos que decimos ¡Basta!

También puedes leer: A tres años del Estallido Social del 28A

Desaparecer… así nomás? Parte 24:

En el sistema electoral: Votar no hará que aparezcan; no votar, tampoco.

Yiria Escamilla

¿Sabías que todas las personas

podemos votar y ser votados?

Nuestros familiares podrían haber estado en la boleta, pero están desaparecidos.

Con esta leyenda inicia el sitio: votaxdesaparecidos.wordpress.com que promueve que los ciudadanos que no creen en la utilidad del sistema electoral y anularán su voto, tengan como alternativa digna que en estas elecciones federales 2024, voten por las personas desaparecidas.

Ante la evidente desconfianza a los partidos políticos y candidatos, “es una campaña propuesta por las familias de personas desaparecidas en México que pretende visibilizar la crisis de desapariciones en el país que se ha intentado invisibilizar en el proceso electoral”.

La página despliega una galería donde se puede ubicar por estado los nombres y datos generales de los y las desaparecidas, ahí podemos reconocer a muchos y muchas cuyos casos fueron mediáticos, en su momento, pero que ya se dejando pasar –por las autoridades-, como es el caso del especialista en derecho agrario, penal e internacional, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, a quien lo desaparecieron cuando era el abogado de un grupo de ejidatarios de Aquila, Michoacán, que luchaba por elecciones democráticas y la defensa de su autodeterminación frente a la minera Ternium.

También podemos conocer los rostros de Jonathan Emanuel Serratos Virgen, María Esther Aguilar Cansimbe, Juan Sánchez Rodríguez, Leticia Galarza Campos, José Luis Báez Roa, Dafne Giselle Garcés Juárez, Irvin Ulises Torres Gutiérrez, Luis Geovany Rodríguez Deaquino, Mireya Montiel Hernández, María Fernanda Rodríguez Zepeda y su esposo, Daniel Arturo Chávez Valdez; Reyna Karina Sanroman Aguilar, Dafne Giselle Garcés Juárez, entre otros muchos más, en un lapso de décadas y tiempos recientes. Todos y todas son parte de los más de 110 mil desaparecidos que necesitan ser visibilizados para que su búsqueda no perezca.

“¿Por qué colocar el nombre de la persona desaparecida en ese apartado y no en cualquier lugar de la boleta? A pesar de que los efectos prácticos entre anular el voto y votar por una persona candidata no registrada son los mismos, la diferencia radica en que las personas funcionarias de casilla están obligadas a registrar los nombres de las candidaturas no registradas, es decir, los nombres de las personas desaparecidas aparecerán en los conteos oficiales haciendo que estas sean visibilizadas.”

La dinámica de la campaña Vota por las personas desaparecidas es simple, pero simbólicamente muy fuerte:

Para votar por una persona desaparecida se utilizará el apartado «candidatos no registrados», el cual se encuentra al final de la boleta identificado con la leyenda “Si desea votar por algún/a candidato/a no registrado/a, escriba en este recuadro el nombre completo”. Identificado el apartado, solo deberás de colocar el nombre completo de la persona desaparecida que has elegido hacer visible del listado de que tenemos en la campaña, el cual podrás revisar dando clic en «Consulta las candidaturas por la dignidad» en donde encontrarás las candidaturas por distrito electoral federal o si conoces a una persona desaparecida también puedes poner su nombre.

Una vez que escribas el nombre completo de la persona desaparecida que has elegido hacer visible puede tomar una fotografía y mandarla al correo [email protected] o por medio de alguna de las redes sociales de los colectivos que se han sumado a la campaña. La intención es hacer un conteo del ejercicio y publicar las boletas, lo cual se hará garantizando el anonimato de todas las personas.

La campaña Vota por las personas desaparecidas es una iniciativa de familiares de personas desaparecidas en México y colectivos de familiares como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, Colectivo Memoria, Verdad y Justicia, Uniendo Esperanzas, Huellas de la Memoria y la Glorieta de las y los Desaparecidos “que tiene la intención de visibilizar a las personas desaparecidas y generar incomodidad en aquellas personas que se niegan a ver y atender la crisis de las desapariciones”. Teniendo como antecedente, que el colectivo Luz de Esperanza lanzó la campaña “Te cambió mi voto por mi desaparecido”, lo mismo ocurrió en Chiapas en donde el colectivo Madres en Resistencia hizo un llamado similar. En ese sentido, Isabel Torres señala que las “personas venden sus votos, nosotros los queremos cambiar por nuestros hijos, padres y hermanos que no están siendo buscados, y queremos que este nuevo gobierno que está buscando un puesto, que se comprometan a que ellos van a ser buscados y que a nosotros nos van a atender como debe hacer”.

Todas, todas las iniciativas; todas, todas las búsquedas: todas, todas las madres buscadoras; todas, todas las luchadoras sociales que busquen –aunque no encuentren- tienen cabida todo el apoyo, por un objetivo común: ENCONTRARLOS.

Preguntas para quien salga (o salió) a votar

Oscar Ochoa

Ya huele a elecciones, y este mes trae consigo un aire desangelado de triunfo anticipado, pero también de derrota simulada. Pero no me refiero a los triunfadores o perdedores de las elecciones, no me refiero a los partidos, sino a las clases sociales y su posicionamiento ante la coyuntura actual. La situación actual merece hacerse unas preguntas en torno a la política nacional y los cambios en el gobierno.

El gobierno saliente que se dice enemigo del neoliberalismo, en el discurso reprueba los estragos de dicho modelo económico, pero en los hechos no puede, o no quiere, recuperar los bienes y empresas privatizados que alguna vez fueron propiedad de la nación. Ante este panorama, surge una primera pregunta ¿por qué si el neoliberalismo es tan nocivo sigue operando en manos de los Slim, Salinas Pliego, Larrea, Azcárraga y demás beneficiarios?

Este gobierno que se empeña en moralizar al capitalismo doméstico con peroratas y cartillas, mientras da rienda suelta al capital trasnacional de mineras, refresqueras, maquiladoras y demás no hace sino generar ciertas preguntas en torno a la izquierda moderna ¿la izquierda actual sólo es gestora del capital? ¿En qué momento la izquierda mexicana dejó de luchar contra el capitalismo para enfocar su lucha sólo en un partido, un modelo económico, un grupo de personas?

Los desaparecidos y desplazados por la violencia y la acumulación militarizada siguen creciendo, y no se sabe nada de su paradero de unos, así como tampoco se sabe nada de dónde irán a parar los otros, pero este gobierno llama sensacionalismo y politiquería al dolor injusto de tantos que se preguntan, indagan y alzan la voz. Una pregunta pertinente es ¿Cuál es la relación de este gobierno con la macrocriminalidad? ¿Por qué se niega a ver el desastre que está ocurriendo en Chiapas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, en el territorio nacional en su totalidad y adopta la misma actitud que los gobiernos anteriores del ni los veo ni los oigo?

Hay un descontento que está creciendo y parece no importarle al gobierno saliente, y quién sabe si al entrante, pero este descontento está prendiendo en los movimientos que han sido tratados con desdén, siendo llamados con desdén “radicales de izquierda”, estos salen del esquema maniqueo de “fifís o chairos”, “progresistas o conservadores”, “pueblo bueno o mafia del poder”, etc., y en esta lógica son el tercero excluido que busca un nuevo mundo dónde germinar, florecer y dejar frutos. Es en los márgenes del sistema político, en las afueras del poder partidista y lejos del centro institucional de los gobiernos donde se busca a l@s nuev@s compañer@s.

Fuera del sistema las preguntas anteriores tienen respuesta con fulgor colectivo, se piensan y se proponen salidas, se hacen preguntas nuevas donde el centro de la reflexión ya no es el poder existente, tan mimético con las estructuras anquilosadas de un Estado capitalista. Las preguntas nuevas son reflexiones en torno al poder popular, un poder de nosotros como gobierno sin las suspicacias del secreto o la traición, porque entre todos cuidamos de todos, porque el pueblo organizado en horizontal es invencible ante falsos Mesías o nuevos Judas. Dentro del poder popular la ética es el estilo de trabajo que se forja diariamente como lo hace el magisterio disidente, el sindicato independiente, la colonia autogestiva y el pueblo autónomo.

Estos cabrones luego que ven tantito lugar, luego luego se quieren abrir paso y se van al sol que nace.

Villa y Zapata, 4 diciembre de 1914

www.elzenzntle.org

[email protected]

[email protected]

Te podría interesar: Lentísimo el PREP en elección de gobernador, Zacatlán y Xoxtla