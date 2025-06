Defensores de López Zavala no llegaron a audiencia y no fueron sancionados, denunció Helena Monzón

La abogada Helena Monzón denunció públicamente que el tribunal con competencia estatal encargado del juicio por feminicidio contra Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura de Puebla por el PRI, podría haber perdido el control del proceso judicial.

Este viernes estaba programada la décima novena audiencia del juicio contra el presunto autor intelectual del asesinato de Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022. Sin embargo, fue suspendida debido a la inasistencia injustificada de la defensa de López Zavala.

Según explicó Helena Monzón, el tribunal había advertido en la audiencia del pasado miércoles que no admitiría ausencias injustificadas, por lo que todas las partes estaban obligadas a comparecer. A pesar de ello, la defensa del acusado no se presentó y no recibió sanción alguna.

“La audiencia núm. 19 del juicio por feminicidio fue diferida porque a la defensa de Javier N le apetecía más asistir a otro asunto esta mañana. Esto, pese a que el miércoles el Tribunal dejó claro que la ausencia no se justificaría y las partes debían estar presentes. Hoy presentaron un folio contando su versión, les darán otro plazo para justificar… pero no hay multa. Han incumplido un requerimiento expreso y no hay consecuencias. El riesgo que veo es que el Tribunal, a estas alturas, ya haya perdido el control del juicio”, denunció la abogada a través de un comunicado en redes sociales.

Monzón también recordó que la defensa de Javier López Zavala, al igual que la de los otros acusados como autores materiales, ha recurrido a tácticas dilatorias como el cambio constante de abogados y ausencias injustificadas, que anteriormente sí fueron sancionadas.

La audiencia del miércoles, igualmente marcada por retrasos, solo permitió el testimonio de un testigo citado por la defensa. El segundo testimonio fue suspendido porque los abogados intentaron introducir pruebas que, según el juez, vulneraban los derechos procesales de la parte acusada, lo que llevó a su posposición.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE), Javier López Zavala es señalado como el autor intelectual del feminicidio. En abril de 2022, habría ordenado a su sobrino, Jair N, originario de Chiapas, vigilar a Cecilia Monzón con la intención de asesinarla. Presuntamente le proporcionó una pistola y una motocicleta para ejecutar el crimen, perpetrado un mes después.

Según la reconstrucción de los hechos, el 21 de mayo de 2022, Jair y Silvestre persiguieron a Monzón en una motocicleta hasta darle alcance mientras conducía por el Camino Real a Cholula y el Periférico Ecológico, donde le dispararon en seis ocasiones.