Miércoles, septiembre 10, 2025
El trazo del cablebús se hará en camellones para evitar tala de árboles e invasión de la privacidad

Patricia Méndez

La planeación del cablebús que impulsa el gobierno del estado apunta a que su trazo iría únicamente sobre camellones de las vialidades a fin de no invadir la privacidad de las personas en sus viviendas, y de no talar árboles.

Así lo dio a conocer Andrés Sánchez Hernández, integrante de la coordinación estatal del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) tras sostener reuniones con integrantes de la administración estatal y del Instituto Nacional de Antropología e Históricas (INAH) para analizar el proyecto.

En entrevista, explicó que uno de los acuerdos alcanzados y el cual fue impulsado por el INAH, apunta a que la estructura del cablebús no tocará el Centro Histórico de Puebla, por tratarse de una Zona de Monumentos con la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad.

Aunque el trazo final aún no se ha acordado, este pasaría por Los Fuertes y el barrio de El Carmen, aunque remarcó que esto es solo una posibilidad que se estudia y aún no hay una decisión definitiva.

Detalló que las torres que sostendrían las cabinas del cablebús no serían compatibles la topografía del primer cuadro de la ciudad.

“El INAH logró que el cablebús salga del Centro Histórico porque el problema son las torres ya que estas son funcionales en un nivel topográfico muy grande, muy enfatizado, y Puebla es una ciudad plana”, explicó.

Al ahondar en el tema, indicó que también se analiza que el trayecto de la línea aérea solo abarque camellones y así no cruzar por en medio de zonas habitacionales ya que esto podría representar una invasión a la privacidad de las personas.

“Al pasarlo (el cablebús) a las colonias fuera del Centro Histórico también son de interés para la conservación del patrimonio pero también para la calidad de vida, para que el trazo vaya por camellones y no se invada la privacidad de la gente”, explicó.

En ese sentido, dijo que, si el trayecto solo abarca camellones, también evitaría que se derriben árboles. El especialista indicó que en próximos días habrá otras reuniones para avanzar en la definición del proyecto y que este pueda ser presentado por el gobierno del estado.

El cablebús, impulsado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, busca ser una alternativa para acortar los tiempos de traslado de los ciudadanos, principalmente de la capital. De acuerdo con lo informado en mayo pasado, contará con tres líneas.

El proyecto prevé beneficiar distintas colonias del oriente de Puebla—como Amalucan, Joaquín Colombres, Del Valle, Plazas Amalucan, Bosques Amalucan y Satélite—y conectar en apenas 25 minutos con la zona de Angelópolis y el Centro Integral de Servicios (CIS).

El cablebús busca reducir el tiempo de traslado en comparación con el transporte público convencional y, según se ha difundido, ofrecerá servicios complementarios como internet y botones de alertamiento en cada cabina, equipada para alojar hasta 10 personas.

