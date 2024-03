“El Toñín” sí es objeto de investigación por robo de combustible: Segob

Antonio Valente Martínez Fuentes, alias “El Toñín”, sí es objeto de investigaciones por presuntamente encabezar el robo de combustible en el Triángulo Rojo, confirmó este jueves el secretario de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón.

Las declaraciones del funcionario se dan en respuesta a las afirmaciones del propio “Toñín”, quien sostiene que no hay orden de aprehensión ni proceso legal en su contra.

Esto a pesar que el mismo imputado declaró recientemente en una rueda de prensa que ofreció en Palmarito Tochapan, en el municipio de Quecholac, que hay nueve denuncias en su contra.

Al término del acto protocolario por el natalicio de Benito Juárez, el titular de la Segob advirtió incluso un riesgo de desestabilización en el proceso electoral en curso por la inclusión de perfiles que tengan nexos con la delincuencia.

Esto último en alusión al partido Pacto Social de Integración (PSI) que entre sus candidatos presentó a Guadalupe Martínez Gerardo, hija de “El Toñín”, quien buscará la presidencia municipal de Quecholac.

En ese sentido, pidió a los partidos asumir su responsabilidad.

“Hacemos un llamado permanente a los partidos políticos para que asuman la responsabilidad de buscar la postulación de sus candidatos estén ajenos a grupos que tengan alguna observación, no queremos juzgar el hecho porque para eso está la Fiscalía”, declaró.

En entrevista, Aquino Limón explicó que la investigación contra Antonio Martínez “no es de ahora”, debido a que las pesquisas datan de 2018 en el municipio de Quecholac.

“La presencia de algunos candidatos que tengan algunas observaciones de posibles vínculos pondrían en riesgo la actividad política de la zona”, alertó.

Por lo que, Javier Aquino pidió evitar que esta situación trasgreda al tema político que vive el estado.

Asimismo, consideró que aunque la hija de “El Toñín” tiene a salvo sus derechos político-electorales parar participar como candidata a alcaldesa, pidió al PSI valorar “la conveniencia de que esté o no esté”.

“En este caso de la candidata de la candidata de Quecholac no tenemos ningún inconveniente, sin embargo, hemos hecho la observación a los partidos para que no exista, vamos a estar cuidando no solo esta zona, sino todo el estado, es una cuestión en la que estamos comprometidos para que no haya una intromisión”, explicó.

Al respecto, el funcionario estatal señaló que Antonio Martínez mantiene influencia en los municipios del Triángulo Rojo “no es un caso cerrado” ya que “hay alguna investigación y estaremos atentos al desarrollo”, puntualizó.

“Es un personaje en el que entiendo hay una observación, y hay una investigación y hay un procedimiento que la Fiscalía tiene que atender, nosotros únicamente cuidamos que ese vínculo no trascienda al tema social, al tema gubernamental”, sostuvo.