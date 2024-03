“El Toñin” y su hermano el exedil de Quecholac acusan ser víctimas de persecución política

Los hermanos José Alejandro y Antonio Valente Martínez Fuentes, este último conocido como “El Toñín” en la zona de el Triángulo Rojo, dieron una rueda de prensa en Palmarito Tochapan, donde acusaron ser víctimas de persecución política desde el barbosismo, sin que a la fecha haya una sola orden de aprehensión en su contra por robo de combustible.

José Alejandro fue alcalde de Quecholac de 2018 a 2021 y ganó la reelección del siguiente trienio, el cual no ejerció porque estuvo en prisión preventiva por más de un año.

En la conferencia de prensa estuvieron acompañados de pobladores de la localidad, que en su mayoría portaron cubrebocas, quienes dieron el respaldo a los dos hermanos.

El motivo principal con los representantes de los medios de comunicación, dijo Antonio Valente, fue para aclarar que ahora que su hija Guadalupe Martínez Gerardo se registró como candidata del partido Pacto Social de Integración (PSI), se les está vinculando con bandas delincuenciales, cuando aseveró “ella está limpia”.

Por lo que pidieron a políticos y medios de comunicación cesar los ataques en contra de la joven, quien tiene derecho a ejercer su derecho de votar y ser votada.

El exalcalde José Alejandro Martínez acusó que fue perseguido político por el exgobernador Miguel Barbosa Huerta, luego de que en 2021 ganara la reelección y fuera encarcelado más de un año sin una sola sentencia.

Expuso que fue acusado de nueve delitos del ámbito local y federal, de los cuales ninguno aseveró merecía prisión preventiva.

A pesar de contar con amparos de protección, explicó que le fueron creando carpetas de investigación, una tras otra, para evitar su liberación.

No obstante, señaló que esa persecución continúa, pues refirió que hay “algunos actores políticos o medios de comunicación que digan que su servidor esté aliado con la delincuencia organizada o que tenga vínculos con personajes, como si yo fuera una pieza fundamental para la delincuencia”.

José Alejandro también aclaró que en este proceso electoral decidió no participar, por una decisión personal.

“No es por cuestión que no pueda ejercer mi derecho como aspirante a un cargo de elección popular; no tengo ningún impedimento de participar en una elección”, aseveró, en alusión de que no hay ningún proceso judicial vigente en su contra.

En su oportunidad, Antonio Valente Martínez señaló que la persecución mediática en su contra inició cuando personajes políticos del municipio lo comenzaron a mencionar como un posible candidato a la presidencia municipal en 2018.

Lo anterior, precisó, aunque él nunca tuvo interés de participar en la política.

“La gente me quería como candidato en 2017 para que en el 2018 yo participara como alcalde, como aspirante, como candidato a la presidencia municipal”, declaró.

Refirió que el intento de postularse no pasó a mayores, debido a que afirmó empezaron a pagar “moches” con algunos periodistas que empezaron a ponerme un apodo “El Toñín”, y de ahí comenzó la situación en mi contra.

“No me dejaron participar, ahora quiero que quede algo claro, a mí no me interesa la política”, recalcó.

Señaló que cuando intentaron inculcarle, le sembraron delitos y la Fiscalía General del Estado le falsificó documentos legales para vincularlo con presuntos delitos.

Martínez Fuentes argumentó que es de oficio agricultor de hortalizas y que derivado de las investigaciones en su contra fueron aseguradas propiedades de su madre y su exesposa, afectando su patrimonio.