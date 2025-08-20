El TEPJF sancionará a muchos políticos que pretendan violar la ley antinepotismo en 2030: Carvajal

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ) sancionará a muchos políticos que pretendan violar la ley contra el nepotismo político en 2030. Así lo consideró Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien advirtió que la nueva regulación podría generar diferentes lecturas sobre su alcance en los comicios a partir de 2030.

Carvajal Hidalgo expuso como ejemplo su situación familiar, señalando que su primo, Pablo Hidalgo, milita en el Partido del Trabajo (PT) y aspira a cargos públicos. Sin embargo, reconoció que desconoce si la normativa impediría participar a alguno de los dos en el próximo proceso electoral.

Ante la posibilidad de contender por la presidencia municipal de Puebla, el legislador puntualizó que todavía no ha decidido si buscará la candidatura, ya que consideró necesario esperar la publicación de la convocatoria correspondiente. De acuerdo con su análisis, cualquier movimiento anticipado podría constituir una falta electoral bajo las nuevas reglas.

En otro orden de ideas, Carvajal Hidalgo subrayó que, según lo anunciado en el calendario oficial, este 19 de agosto se conformará la comisión presidencial encargada de presentar una propuesta de reforma electoral. El objetivo principal será eliminar a los legisladores plurinominales y reducir el financiamiento público para los partidos políticos.

El mismo calendario indica que se realizará una consulta pública nacional por medio de encuestas, a fin de recabar la opinión ciudadana sobre ambas medidas. Los resultados de este ejercicio serán compartidos en octubre del próximo año y, posteriormente, la comisión elaborará un informe con las conclusiones en enero. Este documento dará sustento a la iniciativa que será presentada al Congreso de la Unión.

El pasado 18 de agosto, Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que la norma de no nepotismo electoral será aplicada en su partido a partir de 2027, por acuerdo interno, a pesar de que en la Constitución Política de México la medida entrará en vigor en 2030. El legislador respondió así al debate público entre el gobernador Alejandro Armenta y el senador Ignacio Mier Velasco sobre la influencia familiar en futuros procesos electorales locales.

Durante la presentación de la agenda legislativa de Morena en Casa Puebla, Ricardo Monreal, acompañado por diputados federales de su partido, abordó la discusión sobre el no al nepotismo, enfatizando que la decisión del Consejo Nacional de Morena es firme y que la medida se adelantará tres años respecto a la disposición constitucional.

Monreal reconoció el debate en Puebla “está calientito”, marcado por posturas opuestas entre el gobernador Armenta, quien ha restringido la participación de familiares en próximos comicios, y el senador Mier Velasco, que minimizó el alcance de sus relaciones familiares en política. Enfatizó que, aunque la Constitución y la política nacional prevén la entrada en vigor de la reforma hasta 2030, Morena aplicará sus reglas internas desde 2027.

