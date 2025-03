El T-MEC “no está funcionando bien para EU”: asesor de la Casa Blanca

La integración comercial con México y Canadá no está funcionando bien a Estados Unidos, declaró este miércoles Peter Navarro, asesor en temas de comercio de la Casa Blanca.

Estados Unidos ha perdido 90 mil fábricas desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 y después con el Tratado México Estados Unidos y Canadá (T-MEC), firmado por Donald Trump en su primera presidencia, aseguró en una entrevista con Fox News.

“Perdimos 90 mil fábricas con la trampa del TLCAN, con la OMC. Incluso el T-MEC no nos está funcionando bien en este momento porque (el ex presidente Joe) Biden no lo aplicó”, dijo.