El sistema de pagos del Tesoro de EU, en poder de Elon Musk

Los colaboradores de Elon Musk tomaron el control del sistema de pagos del Tesoro de Estados Unidos, encargado de distribuir billones de dólares en fondos federales, una medida que políticos demócratas calificaron de “extremadamente peligrosa”.

“La corrupción y el despilfarro están siendo erradicados en tiempo real”, afirmó el hombre más rico del mundo, a quien el presidente estadunidense, Donald Trump, nombró para dirigir una comisión de “eficiencia gubernamental” (DOGE, por sus siglas en inglés).

El sistema de pagos de la Oficina de Servicios de Rentas del Departamento del Tesoro gestiona el flujo de fondos federales, incluidos 6 billones de dólares cada año para el fondo público de pensiones, el programa de seguro médico Medicare, los salarios federales y otros gastos esenciales.

Según The Washington Post, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dio su visto bueno a la toma de control, que fue posible luego de que se ordenó a un alto funcionario tomar una licencia administrativa tras negarse a entregar las llaves del sistema a los equipos de Musk.

El dueño de Tesla se ha movido rápidamente para reducir el tamaño del gobierno de Estados Unidos a instancias del presidente Trump, en calidad de “empleado especial”, dijo ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La designación permite a Elon Musk trabajar para el gobierno federal y potencialmente evitar las reglas de divulgación de conflictos de intereses y financieros que se aplican a los empleados regulares.

Musk sigue dirigiendo la empresa de autos eléctricos Tesla y la compañía aeroespacial SpaceX, al tiempo que preside el Departamento de Eficiencia Gubernamental, la iniciativa de Trump para reducir costos.

Como presidente ejecutivo de SpaceX, supervisa los contratos de la empresa con el Pentágono y la comunidad de inteligencia, valorados en miles de millones de dólares.

Los empleados especiales del gobierno son nombrados para sus cargos por no más de 130 días, pero Trump no ha dicho cuánto tiempo durará el encargo de Musk.

El presidente estadunidense elogió a dueño de Tesla al señalar que sabe “reducir costos” y agregó: “A veces no estamos de acuerdo y no vamos donde él quiere ir. Pero creo que está haciendo un gran trabajo”.

En una carta dirigida al secretario del Tesoro, Scott Bessent, la senadora demócrata Elizabeth Warren, miembro del Comité Bancario del Senado, calificó la situación de “extremadamente peligrosa.

“Me alarma que, con una de sus primeras acciones como secretario, parezca haber cedido el control de un sistema altamente sensible, responsable de los datos privados de millones de estadunidenses y un pilar de nuestro gobierno a un multimillonario no elegido y a un número desconocido de sus adláteres no calificados”, escribió.