Luego de que el empresario, Claudio X. González Guajardo, publicara en twitter el pasado viernes 22 de octubre: “La llamada 4T es una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual administración y lastimaron a México. Que no se olvide quién se puso del lado del autoritarismo populista y destructor”, y desató polémica en redes sociales con diferentes actores políticos del partido Movimiento Regeneración Nacional y de la izquierda no partidaria.

Este empresario está muy enojado, y la razón es el planteamiento de la iniciativa presidencial para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y recuperar con ello el sector eléctrico en favor de la nación, sin nacionalizar o expropiar empresas del sector, que, desde la época de Salinas se empezó a entregar al capital privado, con una concesión de una planta generadora de energía eléctrica que le vende a la Comisión Federal de Electricidad que, a su vez, está obligada a comprarle a precios elevadísimos; luego, se incorporaron otras empresas extranjeras que disfrutaron dela misma situación, fortalecida con la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto en 2013. De aprobarse la iniciativa presidencial terminará con esta leonina relación.

En síntesis, la iniciativa que crispó al señor X y adláteres, va en el sentido de que sea el Estado sea quién controle el sector eléctrico para ponerlo al servicio del ejercicio de la soberanía energética del país que permita a la CFE reducir sus costos, evitar el incremento de las tarifas y ordenar el mercado de la energía.

El Señor X, no sabe lo que es un debate. Y aunque es de pensamiento conservador, no lo disculpa de querer hacer listas con amenazas implícitas que son prácticas de dictaduras fascistas como la de Mussolini, en Italia, el de Hitler en Alemania y el de Francisco Franco, reivindicado, ahora, por VOX partido de ultraderecha aliado y tutor ideológico de PAN, según hemos podido constar por estos días.

Lo cierto es que, en el corto trayecto de tres años de la Cuarta Transformación, hay libertad de expresión. No se mete a periodistas en la cárcel. Hay libertad de manifestación y de reunión y no se espía a nadie; ni hay intervención gubernamental para hacer fraude en las elecciones, ni se pagan campañas millonarias de difamación; ni se persigue al adversario, no se excluye a las mujeres en la toma de decisiones, ni se condena la discriminación y a nadie se reprime. Esa es la gran diferencia entre las prácticas democráticas y prácticas fascistas.

Entonces, hablar por hablar y decir que “lastimaron a México”, ¿Quiénes? Los 30 millones de mexicanos que votamos por un cambio en el 2018, o pongámonos al día, el 65% de aceptación hacia AMLO como resultado de la encuesta recién salida del horno del Financial Times?

Claudio X. González Guajardo, estuvo por cuatro décadas al frente de la empresa Kimberly-Clark México. Trabajó como funcionario público en las Secretarías de Agricultura y del Trabajo durante casi 10 años. Además, estuvo involucrado en organizaciones no gubernamentales como Fundación Televisa, Aprender Primero, BÉCALOS, la Unión de empresarios para la tecnología en la Educación (ÚNETE), Mexicanos primero y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad.

Con miras a las elecciones presidenciales de 2024, porque saben que la consulta de revocación de mandato en 2022 la tienen perdida, junto a otros empresarios, intelectuales y personajes “afectados por las políticas gubernamentales”, el Sr. X llamó a conformar una gran coalición de partidos y sociedad civil con el objetivo de sacar al Morena de Palacio Nacional y ganar el Congreso. Lo que nunca dijo el señor X, ¿qué harán si la derecha encabezada por el señor X, pierden las elecciones en 2024?