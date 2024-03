El Schindler británico (y Stewart, y Sandler)

No es que la estética y el discurso de un film deban disociarse, pero es cierto que en ocasiones la trascendencia testimonial es un valor mayor, que no descarta pero sí desplaza lo formal cinematográfico, al menos en cierta medida. Algo hay de eso en Lazos de vida (One life), ópera prima del londinense James Hawes, que nos descubre la historia real de Sir Nicholas Winton (1909-2015) —Nicky, para sus cercanos– quien en 1938 y 1939 salvó de la muerte a 669 niños, moviéndolos de Praga, Checoslovaquia, al Reino Unido, poco antes del cierre de las fronteras por la invasión de la Alemania nazi. Niños en su mayoría judíos, pero no exclusivamente, en terribles condiciones de riesgo –pobreza, hambre, salud precaria, acoso y por supuesto miedo– entregados voluntariamente a Winton por sus familias, con la esperanza de volverles a ver algún día, lo cual Hitler hizo imposible. Se habla pues de eso que la Historia conoce como el kindertransport, que permitió a todos esos pequeños librar los inminentes horrores del holocausto y la 2ª Guerra Mundial.

Dado que sólo he visto una vez Lazos de vida, no me adentro aquí a una valoración de fondo; pero adelanto que su impacto es indudable, contada en dos tiempos esenciales: el de Nicky joven –cuando su enorme corazón le llevó a concretar su hazaña– y el de su ancianidad, en el cual el hombre vive acosado por la culpa y el dolor, al recordar que estuvo a punto de salvar a unos 200 niños más, lo que se vino abajo en el último instante por el cierre de las fronteras. ¿El Schindler británico? Ni más ni menos. En la película encarnan a Nicholas Winton, en las etapas descritas, Johnny Flynn y Anthony Hopkins, acompañados de otros tres nombres conocidos: Helena Bonham Carter, Lena Olin y Jonathan Pryce. Consideren ver Lazos de vida, admirable testimonio, muy emotivo, que justo ratifica la cita del Talmud enarbolada por La lista de Schindler: “Quien salva una vida, salva a la humanidad entera”. El nudo en la garganta y los ojos empañados están, sí, garantizados.

Por otra parte, comienza a hablarse de títulos de buena expectativa que están por llegar, o recién lo han hecho. De entrada menciono dos. El primero, que se verá en salas, es Amor, mentiras y sangre (Love lies bleeding), de Rose Glass, con Kristen Stewart y Katy O’Brian en los roles principales. Se trata del 2º largometraje de la directora: un intenso (dicen) thriller criminal –con romance lésbico en el centro– cuya premiere se dio en Sundance con buena acogida de la audiencia. Cuentan que ese día el público, sorprendido por la violencia cuasi-gore en pantalla, hasta nervioso se puso (no en balde A24 es uno de los Estudios productores). Otros nombres conocidos en la película son los de Ed Harris, Jena Malone y Dave Franco. Las primeras críticas mencionan que la actuación de Kristen Stewart en ella es la mejor de su carrera, hasta el momento. Ya veremos.

El segundo film es el drama espacial El astronauta (Spaceman), de Johan Renck, con Adam Sandler (Jakub) y Carey Mulligan (Lenka). ¿Qué tan “espacial”, qué tan sci-fi? Tanto como que se ubica ya en los límites de Júpiter. En la película, el solitario personaje de Sandler llega hasta esos confines, para descubrir…que no está solo. En la nave aparece un alien-arácnido, con quien el astronauta entabla una sincera, emotiva, relación de fraternidad. Más aun, sus pláticas acerca de la vida y sus encrucijadas, encaminan a Jakub hacia una nueva mirada a su matrimonio –en peligro– y a redescubrir sus sentimientos a propósito de sí mismo, de sus decisiones y de su circunstancia. ¿Asomos existenciales en una cinta con Adam Sandler? Raro, pero así es. El guion está basado en la novela Spaceman of Bohemia (2017), de Jaroslav Kalfar. Otros nombres familiares aquí, los de Lena Olin, Isabella Rossellini y Paul Dano, quien presta su voz al alien viajero. ¿Y dónde puede verse El astronauta? En la plataforma Netflix, ya desde este momento. (Y dado que van a entrar ahí para esta cinta, aprovechen y vean Tótem, de Lila Aviles).

