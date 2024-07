El SAT sancionó al gobierno de Puebla por prestar piezas de El Vaticano a Coahuila

El gobernador de Puebla, Salomón Céspedes Peregrina, reveló este lunes que el motivo por el cual no se ha regresado la exposición “Tesoros del Vaticano” a la Archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, es porque la administración pasada prestó sin notificar algunas piezas de arte sacro al gobierno de Coahuila, por lo que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) multó al gobierno poblano por este procedimiento irregular.

En rueda de prensa, el mandatario estatal afirmó que el gobierno de Puebla tiene ya bajo su resguardo la totalidad de las 91 piezas que conforman la muestra que fue expuesta en diciembre de 2022 en el Museo Internacional Barroco (MIB) y que debió ser reintegrada a la sede católica desde el pasado mes de mayo.

La semana pasada, la diputada electa de Morena Rosario Orozco Caballero -viuda del exgobernador Miguel Barbosa Huerta- hizo público que el gobierno del estado ha incumplido con regresar la muestra de arte sacro al Vaticano, por lo que lamentó que se corra el riesgo de malos entendidos con la sede católica.

Al respecto, Céspedes Peregrina aclaró que “no hay negligencia” de su administración en la entrega de las piezas al Vaticano y pidió a la directora de Museos del estado, Anel Nochebuena, dar un informe de lo ocurrido.

Sobre el caso, la titular de Museos en Puebla dijo que la obra del Vaticano tenía un “procedimiento irregular” en cuanto a la documentación del acervo, tras agregar que actualmente están trabajando con la empresa intermediaria para devolver las piezas, una vez regularizados los expedientes.

Anel Nochebuena justificó que esta exposición no la reportaron en el proceso entrega-recepción que se efectuó con su antecesora Catalina Ortiz Alvarado, luego de que el gobierno de Salomón Céspedes asumió la gubernatura a la muerte de Miguel Barbosa.

“No teníamos conocimiento ni documentación de la exposición, pero en los siguientes días se estará regresando a su origen”, afirmó.

En su intervención, Salomón Céspedes aseveró que no hay negligencia del gobierno actual, luego de explicar que hubo un convenio que se realizó entre el Vaticano con la administración anterior de la Dirección de Museo de Puebla para trasladar algunas piezas a Coahuila.

Sin embargo, informó que “las piezas ya se encontraron y fueron recuperadas por parte del gobierno de Puebla”.

Reveló que tan no estaba permitido hacer este tipo de movimientos irregulares, que “hubo una sanción por parte del SAT, que tampoco asumimos nosotros, no quisimos pagarla porque no nos corresponde”.

El gobernador sostuvo que las piezas de arte sacro ya están en Puebla y tiene entendido que serán trasladadas a Roma por la representación del Vaticano.

Finalmente, Salomón Céspedes dijo que el gobierno del estado participó en el primer convenio para traer la exposición a Puebla, más no se hizo responsable del segundo movimiento de la muestra a Coahuila.

“Fue un tema de la administración del Museo Barroco anterior, para que haya claridad, las piezas están salvaguardadas”, subrayó.

La muestra “Tesoros del Vaticano” consta de 91 piezas, entre relicarios, relieves, estatuas, pinturas y lámparas de aceite, divididas en cinco módulos titulados: “San Pedro en Roma. Los primeros cristianos. Una iglesia perseguida”, “La Paz Constantiniana. Una iglesia libre”, “El Papado hacia el Renacimiento y la Modernidad”, “La caída de los Estados Pontificios y el nacimiento de la ciudad Estado del Vaticano” y “Los Pactos de Letrán, el Concilio Vaticano II”.

Dichas obras pertenecen al acervo de la Archibasílica de San Juan de Letrán, ubicada en Roma, Italia, y fueron expuestas por la Secretaría de Cultura, que en ese entonces estaba a cargo de Sergio Vergara Berdejo, en coordinación con Museos Vaticanos, Museo del Tesoro

Lateranense y la Embajada de México ante la Santa Sede, a fin de mostrar el patrimonio artístico y litúrgico de ese recinto.