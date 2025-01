El Relleno Sanitario de San Pedro Cholula no será reabierto, afirma la alcaldesa Tonantzin Fernández

Aunque admitió que no ha dialogado con el gobernador, Alejandro Armenta Mier, sobre la propuesta de una transformadora de desechos en la región, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, declaró que el relleno sanitario intermunicipal no se reactivará, una declaración vaga, porque tras la clausura que aplicó el año pasado la Profepa del sitio, es imposible que el vertedero sea reactivado.

“Yo creo que es importante que los ciudadanos no se dejen engañar por personas que dicen que ya van a abrir el relleno sanitario, eso es falso, eso es totalmente falso y eso creo que es importante que las y los ciudadanos sepan que eso es falso. Entonces, no se deben de dejar engañar. El gobernador Alejandro Armenta y una servidora estamos 100 por ciento comprometidos con el medio ambiente”, declaró la también militante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en una entrevista que le hicieron afuera de la sede de la alcaldía que preside”.

Ante el anuncio que hicieron pueblos, organizaciones y activistas que se oponen al funcionamiento del vertedero, sobre una protesta para mañana frente a la presidencia municipal de San Pedro, la alcaldesa dijo: “Siempre hay que apostarle al diálogo más que las manifestaciones, entonces nosotros sí con mucho gusto siempre lo recibimos. No se ha acercado con nosotros en este momento, durante todo este tiempo no se han acercado, hay compañeros, hemos platicado, dialogado, entonces no ha habido una petición formal a mi persona. Yo con mucho gusto los puedo recibir. Obviamente nosotros traemos agenda, pero con mucho gusto podemos generar diálogo, porque nuestro gobierno es de puertas abiertas, de diálogo, entonces creo que eso también las y los ciudadanos saben que nuestro gobierno es distinto”.

Cuando se le preguntó si ya había platicado con el titular del Poder Ejecutivo estatal sobre el proyecto de la recicladora de basura, la edil contestó: “De ese tema todavía no hemos dialogado, sinceramente, entonces seguramente también será un tema importante que vamos a tomar en cuenta. Hasta el momento todo sigue igual, entonces creo que eso también les debe dar certeza y tranquilidad a los ciudadanos. Nosotros siempre vamos a defender el medio ambiente y estoy segura que el gobernador Alejandro Armenta está en la misma idea”.

