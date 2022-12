El regreso de los Golden Globes

Hace unos días se anunciaron las nominaciones para la 80ª entrega de los Golden Globes, los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (HFPA). La película con más menciones es Los espíritus de la isla (The banshees of Inisherin), de Martin McDonagh, con 8; después, Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything everywhere all at once), de Dan Kwan y Daniel Scheinert, con 6, y Los Fabelman (The Fabelmans) y Babylon (Babylon) –de Spielberg y Damien Chazelle, respectivamente– con 5. Recién la semana pasada, en este espacio, ubiqué Los espíritus de la isla, con el comentario siguiente: Su premisa es intrigante: de la noche a la mañana y sin motivo aparente, un tipo (Brendan Gleeson) decide romper, drásticamente, la relación de amistad con quien toda la vida ha sido su amigo inseparable (Colin Farrell). Lo más alucinante del caso es que solamente él conoce la razón. El director McDonagh vuelve a reunirse con la pareja de su maravillosa En Brujas, para esta historia con evidentes rasgos de comedia (obscura), que sin embargo –se adivina– escala a un tono mayor.

Para el premio a mejor director, de los mencionados arriba, Damien Chazelle es quien no está nominado. Así que la quinteta del rubro se completa con James Cameron, por Avatar: el camino del agua (2 nominaciones), y Baz Lührmann, por Elvis (3). Por su parte, Pinocho de Guillermo del Toro (así es su título) –dirigida por el tapatío, claro– recibió 3 “guiños”: a mejor película animada, mejor partitura original (Alexandre Desplat) y mejor canción original (Ciao Papa). ¿Algo para Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro G. Iñárritu? Nada, lo cual confirma la (más bien) precaria aceptación que de público y crítica ha recibido. En cuanto a mejor película en idioma distinto al inglés, da gusto que esté nominada Argentina 1985, de Argentina –dirigida por Santiago Mitre– única cinta latinoamericana en esta categoría. Las otras aspirantes son: Sin novedad en el frente (Alemania), Cerca (Bélgica-Países Bajos), La decisión de partir (Corea del Sur) y RRR (India). Esta última, por cierto, también nominada a mejor canción (Naatu Naatu). ¿Y cómo le fue a Netflix este año en número de nominaciones? Sus films obtuvieron 9, apenas abajo de las productoras –que no plataformas– Searchlight Pictures (12 nominaciones) y A24 (10). Los títulos en cuestión de Netflix fueron: Pinocho de Guillermo del Toro (3), Glass onion: un misterio de Knives out (2), Sin novedad en el frente (1), Rubia (1), Ruido de fondo (White noise; 1) y El ángel de la muerte (The good nurse; 1).

Finalmente, decir que la gran sorpresa de entre todas las cintas nominadas, tal vez sea Todo en todas partes al mismo tiempo, recibida con euforia por mucho público, pero también con irritada confusión por una buena parte. Recupero aquí un fragmento de lo que comenté sobre ella cuando estrenó: Comedia complicada de describir, distinta a casi todo que hayas visto, que sorprende para bien o para mal. Más que argumento, tiene punto de partida: en medio de ciertas crisis familiares y de negocios, la clasemediera china Evelyn (Michelle Yeoh) se descubre parte central de una intriga en escenarios del multiverso, siendo la única que puede salvar la situación antes de la total destrucción de esas “realidades” alternas…o algo así. A partir de aquí, cada boquiabierto cinéfilo se topa justo con eso: todo, en todas partes, al mismo tiempo, en una película “montaña rusa” sin posibilidad de medianías: o se disfruta o se rechaza a muerte, según te haya impactado la bizarra propuesta de sus locuaces realizadores. Así, sin operar como film narrativo –lo cual no todos toleran– Todo en todas partes al mismo tiempo asume la estrategia de “una sorpresa tras otra”, catalizada desde un humor efectivo e irreverente, en el marco de una factura impecable a pesar del ritmo vertiginoso que tal estrategia requiere. Una delirante genialidad, más bien para quienes gustan del excitante riesgo de lo diferente.