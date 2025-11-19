Miércoles, noviembre 19, 2025
Cuitlatlán

El regaño de Dante Delgado a Fedrha Suriano: “Le está cerrando las puertas de MC a las nuevas alianzas”

Fermín Alejandro García

“No queremos intervención de ningún gobierno extranjero; no va a ocurrir”: Sheinbaum

La Jornada -
Emir Olivares y Néstor Jiménez Ciudad de México. “No va a ocurrir”, asentó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las declaraciones de su homólogo de Estados...
Mueren dos turistas mexicanos y buscan a 7 desaparecidos tras tormenta de nieve en la Patagonia chilena

La Jornada -
Afp y Reuters Santiago. Dos mexicanos murieron y siete turistas más están desaparecidos en Torres del Peine, la reserva natural más visitada por extranjeros de la...

00:00:35

Grupo armado incendia bar “Lacoss” de la 11 Sur; mueren intoxicados 5 trabajadores

Isaí Pérez Guarneros -
Tres hombres de 43, 55 y 33 años; y dos mujeres de 20 y 21 años, identificados como trabajadores del lugar, fallecieron intoxicados por...
00:02:16

Uno de los cinco muertos en “Lacoss” era extranjero; estarían vinculados al narcomenudeo y cobro de piso: SSP

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado confirmó este martes el saldo de cinco personas fallecidas, una de ellas de nacionalidad extranjera, tras...

Hay un ambiente de miedo en la colonia Popular Coatepec luego del ataque al bar “Lacoss”

Isaí Pérez Guarneros -
Los negocios aledaños al tabledance Lacoss Night Club, ubicado sobre la Avenida Nacional y 105 Poniente, en paralelo a la 11 Sur, en la...

