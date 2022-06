El rap feminista y social de Tribade sonará en Puebla como parte de su gira por AL

Convencidas de que el rap es el “género de protesta del siglo XXI”, Bittah y Masiva Lulla llegan a Puebla. Las integrantes de Tribade, grupo de rap barcelonés feminista y de corte social, se presentarán el 17 de junio en Sala Sonar compartiendo el escenario con la rapera mexicana Ximbo y Naturaleza Suprema, de Colombia.

“El rap es una música que históricamente ha estado vinculada a la voz de la protesta, a expresar aquello que molesta del sistema y no nos deja vivir, además de que por sus características técnicas permite contar mucho, de una manera directa, lo que la hace una música de protesta por excelencia”, dicen las intérpretes desde Colombia, previo a los conciertos que ofrecerán en aquel país Sudamericano y en Costa Rica para promocionar su nuevo álbum titulado Dyke, que las ha llevado a presentarse en ciudades como Marsella, París, Madrid y Roma.

Durante una entrevista que podrá ser vista en las redes sociales de este diario, cuentan que su incursión al género fue porque escucharon temas que hacían críticas al mundo, de una manera fuerte y poderosa, sabiendo enseguida que ellas querían hacer eso a futuro. Resultado fue su primer disco Las desheredadas que nació entre rimas, beats y reflexiones e ideas feministas para generar conciencia y autocrítica, además de cuestionar las relaciones interpersonales y la violencia contra las mujeres, y de paso evidenciar el proceso de lucha de este sector.

Apuntan que el rap ha sido un género masculinizado por mucho tiempo, e incluso sigue habiendo mayoría de intérpretes hombres y de mensajes machistas; no obstante, consideran que cada vez más hay más mujeres en el rap. “Hay tías que lo hacen tan bien, tan bien, tan bien, que ya no pueden decir que no hay rap de mujeres, tienen que comer, están las compañeras y nosotros, ya no tienen que agachar la cabeza”, señalan las cantantes.

Prosiguen que poco a poco se va abriendo un discurso que va sobre el discurso machista, a la par de que poco a poco se va ganando terreno, por lo que es una buena época para el rap. En España, completan, el estado actual del rap “es muy sano” con muchas mujeres que hacen cosas serias y se ganan su lugar, siendo el género –al lado del reguetón- de los que más se escuchan.

El llegar a México y otros países de Latinoamérica, apuntan, significa una apuesta por hacer las cosas distintas, tendiendo la mano a mujeres que comienzan, escuchando a quienes cantan en las ciudades y yendo en contra de lo que “hacen las masculinidades”, que es enfrentarse a los cantantes de su género.

“Llevamos el feminismo, nuestra manera de entender el mundo, a la práctica, a como nos relacionamos y a tejer redes. Cada vez que vamos a una ciudad, buscamos quien rapea en esa ciudad y la contactamos, para que venga al concierto, se suba, y compartamos el privilegio del escenario”, cuentan Bittah y Masiva Lulla.

Al rap, dicen, lo rodean estigmas. El principal, que es considerado como “un arte menor”, que “no era música”, cosa que hay que analizar en nivel técnico, rimas y estructuras que “llegan a una profundidad a la que pocos géneros llegan”. Otra crítica giraba en torno a que era calificado como un “sonido del barrio y de gente inculta” o que era practicado solamente por adolescentes. A la par, señalan que al declararse como cantantes de rap feministas, Tribade había sido relegado a ciertos festivales y espacios, que les llevaban a no estar en el panorama del rap, siendo esta una forma de segregar su propuesta y talento.

Sobre Dyke, disco que contiene 12 temas que se mueven entre el rap, el pop y la música urbana, Bittah y Masiva Lulla apuntan que hay más libertad en temática y estilos musicales, por lo que resulta un proyecto más personal. “Lo sentimos muy nuestro, muy real y muy sincero”.

La gira, que luego de Colombia, Costa Rica y México seguirá en Estados Unidos, Alemania, Hungría, Rototom, Chile, Argentina y Uruguay, con conciertos programados de junio a septiembre, significa una manera de conectarse, viajar y tener distintas experiencias.

“Nuestros conciertos son también performances y actos políticos (…) El rap es para vivirlo. Nosotros ponemos bonitas las ideas de la colectividad que nacen de la reflexión de las personas con la que nos cruzamos y debatimos (…) El rap esta tan conectado con la juventud que tiene una esencia antisistema, hay potencial y el rap es una herramienta para transformar muy fuerte, es la nueva canción de protesta”, afirman ante la cámara.

Tribade, que representa el concepto de hip-hop salido del barrio y está cargado de rap consciente con beats, ritmos urbanos y líricas directas, estará en Puebla el próximo 17 de junio en Sala Sonar -15 Poniente número 309, Centro Histórico-. Para asistir, se pueden adquirir los boletos en taquilla y en el sitio https://tribade-y-ximbo-en-puebla.boletia.com