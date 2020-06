El que paga se protege y se cura

“A menudo hay un retraso muy largo entre el momento en que [las vacunas] se distribuyen en

los países más ricos y cuando van a otras naciones y en el caso de Covid-19 no se ve algo distinto.”

Michel Kremer, Premio Nobel de Economía. (La Jornada, 15/06-20:20)

El señalamiento del Premio Nobel viene a cuento por la nota que el domingo pasado publicó La Jornada, informando que cuatro países (Alemania, Francia, Italia y los Países Bajos), firmaron un acuerdo con la empresa farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca, para garantizar el abasto a la Unión Europea de 300 millones de dosis de una vacuna que proteja del coronavirus solo a la mayoría de población europea,calculada en 417 millones. La diferencia, son los pobres, los prescindibles, los excedentes, los marginales, los migrantes.

Acuerdos similares, firmaron los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos. Al respecto, hace unas semanas, Donald Trump, con esa caradura con la que expone sus barbaridades, advirtió: cualquier vacuna a disposición de Estados Unidos será única y exclusivamente para el pueblo norteamericano; no se sabe si en ese “pueblo” estén incluidos los afroestadounidenses, los latinos y otras minorías. Por el discurso racista y supremacista de Trump, suponemos que no. En este convenio, los gobiernos firmantes se comprometen a proporcionar recursos para aumentar la capacidad de producción dela farmacéutica y, así, tener seguro el acceso a la vacuna mediante contratos de compras adelantadas. Ahora sólo resta esperar que la vacuna desarrollada por esta empresa aparezca antes que las que desarrollan otras farmacéuticas que andan en lo mismo.

El apresuramiento por lograr una vacuna contra el coronavirus, no tiene como prioridad proteger a la población ajena a la de los países que pueden pagar por protegerse, lo cual aumenta el significado del esfuerzo conjunto que realizan os cubanos y los chinos que han pactado un trabajo común de investigación cuyo objetivo es lograr la vacuna y ofrecería como “regalo a la humanidad.”

La “carrera de ratas” emprendida por las farmacéuticas privadas, tiene varios significados, uno de ellos, el que más le pega al ánimo, es reconocer que el capitalismo no desaparece con la pandemia, en primer lugar, porque a ningún modo de producción se transforma en otro distinto por la acción del Estado o por pandemia alguna o el mero deseo de cambiarlo, sino por la movilización de las masas que estén en condiciones de asumir el poder y gobernar. Mientras esto ocurre, el capitalismo se reinventa, pues diría Marcos Roitman, su “versatilidad no tiene límite.” En efecto, alrededor de la pandemia,han surgido pequeños y grandes negocios que lo reproducen; no resulta extraño ver que se producen y se veden miles de cubre bocas y de gel antibacterial, el surgimiento de laboratorios que anuncian hacer pruebas para determinar si se está infectado de coronavirus, pruebas cuyos precios van desde los mil 300 hasta los 15 mil, costos que ponen de relieve lo que luego no se quiere reconocer, la pandemia adquiere un carácter de clase que lastima a los más pobres; hay quien vende “sanitizantes” para la casa o los automóviles que, dicen, su efecto está garantizado para durar 30 días exactos, y, así,aparecen múltiples estrategias de supervivencia, entre las que no aparece el desfile de la vanidad, en el que triunfa quien lleve el automóvil más lujoso y costoso.

El otro significado de la actitud facciosa de los países metropolitanos y sus empresas monopólicas, es que, nuevamente, dejan al margen a las colonias y las naciones que explotaron lo que le permitió a las metrópolis elevar su nivel de vida a cambio de la pobreza y una dolora realidad social llena de pobreza, hambre y desesperanza. El riesgo de nuestros países de quedar marginados del alivio al Covid-19, es elevado e inminente.

En este sentido, advierte Michael Kremer: “Los países de América Latina y de ingresos medios corren el riesgo de quedarse a la zaga en la distribución de vacunas contra el Covid-19, en la medida que las naciones más ricas ya realizan acuerdos e inversiones para garantizar su suministro”; mientras, en nuestros países aumentará el doloroso tiempo de la pandemia. Por eso es difícil entender a quienes no quieren que perdamos nuestra condición de país dependiente, que neguemos lo que se ha logrado avanzar en este año y medio y volvamos a la condición neoliberal de hace poco.