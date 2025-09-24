El PVEM recula y decide no ir solo en las elecciones de 2027 en Puebla

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recula y ha decidido no ir solo en las elecciones de 2027. Su dirigente estatal, Jaime Natale Uranga afirmó que la coalición conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) se mantendrá de cara a las elecciones de 2027.

Su declaración se produce tras el señalamiento del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien consideró que sostener la alianza será un “reto” en los próximos años.

Cabe recordar que a nivel nacional el PVEM ha amagado con enfrentar solo las elecciones que se avecinan, sin embargo en Puebla se podría mantener la alianza de 2024.

Durante una entrevista, Natale Uranga, quien también es diputado local, destacó que, a diferencia de la situación nacional, en la entidad existen condiciones políticas favorables para garantizar la continuidad de la llamada “alianza ganadora”. Explicó que la relación con Morena, PT y Nueva Alianza es sólida y reiteró su confianza en que la coalición seguirá en pie por lo menos en la elección de distritos locales.

El dirigente estatal subrayó que la permanencia de la alianza resulta clave para otorgar viabilidad a las iniciativas que impulsa el gobernador Alejandro Armenta Mier. Al respecto, afirmó que incluso resulta viable que la coalición permanezca para la postulación de las 16 candidaturas a diputaciones federales en 2027, reiterando que la coordinación entre las dirigencias locales permitirá enfrentar con fortaleza los próximos comicios.

No obstante, Natale precisó que el panorama es distinto a nivel municipal, ya que el PVEM buscará competir de forma independiente en varios ayuntamientos, como ha ocurrido en procesos electorales recientes, aunque agregó que la decisión final se tomará a partir del diálogo y las condiciones de cada municipio.

El lunes pasado, Alejandro Armenta enfatizó que la estabilidad y cohesión de los partidos que integran la coalición que llevó a la victoria a Morena en 2024 resulta esencial para preservar los triunfos políticos en la entidad, advirtiendo los riesgos de una ruptura, en alusión directa a las tensiones nacionales con el PVEM.

Expresó que el principal reto para los próximos años será mantener la unidad entre las organizaciones políticas –Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y Fuerza por México–, que han permitido consolidar la llamada Cuarta Transformación. Armenta subrayó que la suma de intereses dentro de la coalición es indispensable para seguir obteniendo resultados positivos en Puebla y dejar de lado las divisiones por encima de ambiciones particulares.

El mandatario evocó su trayectoria como diputado federal y cómo esa experiencia lo sensibilizó sobre el vínculo con la población, señalando que la labor legislativa implica responder desde peticiones de pirotecnia hasta gestión de recursos para municipios y distritos.

