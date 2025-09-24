Miércoles, septiembre 24, 2025
NoticiasPolítica

El PVEM recula y decide no ir solo en las elecciones de 2027 en Puebla

Afirmó que analizará si es viable o no la coalición en cada municipio

En Puebla se mantendrá la alianza Morena-PVEM-PT en 2027: Natale
Efraín Núñez

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recula y ha decidido no ir solo en las elecciones de 2027. Su dirigente estatal, Jaime Natale Uranga afirmó que la coalición conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) se mantendrá de cara a las elecciones de 2027.

Su declaración se produce tras el señalamiento del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien consideró que sostener la alianza será un “reto” en los próximos años.

Cabe recordar que a nivel nacional el PVEM ha amagado con enfrentar solo las elecciones que se avecinan, sin embargo en Puebla se podría mantener la alianza de 2024.

Durante una entrevista, Natale Uranga, quien también es diputado local, destacó que, a diferencia de la situación nacional, en la entidad existen condiciones políticas favorables para garantizar la continuidad de la llamada “alianza ganadora”. Explicó que la relación con Morena, PT y Nueva Alianza es sólida y reiteró su confianza en que la coalición seguirá en pie por lo menos en la elección de distritos locales.

Te puede interesar: Es un reto mantener la alianza Morena-PT-PVEM de cara a 2027: Armenta

El dirigente estatal subrayó que la permanencia de la alianza resulta clave para otorgar viabilidad a las iniciativas que impulsa el gobernador Alejandro Armenta Mier. Al respecto, afirmó que incluso resulta viable que la coalición permanezca para la postulación de las 16 candidaturas a diputaciones federales en 2027, reiterando que la coordinación entre las dirigencias locales permitirá enfrentar con fortaleza los próximos comicios.

No obstante, Natale precisó que el panorama es distinto a nivel municipal, ya que el PVEM buscará competir de forma independiente en varios ayuntamientos, como ha ocurrido en procesos electorales recientes, aunque agregó que la decisión final se tomará a partir del diálogo y las condiciones de cada municipio.

El lunes pasado, Alejandro Armenta enfatizó que la estabilidad y cohesión de los partidos que integran la coalición que llevó a la victoria a Morena en 2024 resulta esencial para preservar los triunfos políticos en la entidad, advirtiendo los riesgos de una ruptura, en alusión directa a las tensiones nacionales con el PVEM.

Expresó que el principal reto para los próximos años será mantener la unidad entre las organizaciones políticas –Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y Fuerza por México–, que han permitido consolidar la llamada Cuarta Transformación. Armenta subrayó que la suma de intereses dentro de la coalición es indispensable para seguir obteniendo resultados positivos en Puebla y dejar de lado las divisiones por encima de ambiciones particulares.

El mandatario evocó su trayectoria como diputado federal y cómo esa experiencia lo sensibilizó sobre el vínculo con la población, señalando que la labor legislativa implica responder desde peticiones de pirotecnia hasta gestión de recursos para municipios y distritos.

También puedes leer: PAN consultará a militancia sobre posibles alianzas para elecciones 2027 

Temas

Más noticias

Internacional

Naasón Joaquín se declara inocente de cargos de tráfico sexual en tribunal de Nueva York

La Jornada -
Ap Nueva York. El líder de la Iglesia mexicana La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, se declaró inocente este martes de cargos de tráfico sexual...
Internacional

Solución de dos Estados pondría fin a escalada de muerte y destrucción en Gaza: Guterres

La Jornada -
La Jornada Online En el marco de la 80 Asamblea General, el secretario general de la Organización de la Naciones Unidad (ONU), António Guterres, condenó...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Que falta de respeto, que atropello a la razón…

Jaime Ornelas Delgado -
En los últimos tiempos han aumentado los ataques de la oposición en México, quizá, alentada por la vesania del señor Trump y los tropezones...

PAN de Atlixco debe recuperar confianza y ser verdadera oposición

Miguel A. Domínguez
Atlixco. Para un sector mayoritario de militantes locales del Partido Acción Nacional, dos son las tareas prioritarias del nuevo presidente del comité municipal Rodrigo Corona. La primera es recuperar la...

Huauchinango y Ahuazotepec, el epicentro del huachicol en Puebla: SSP

Yadira Llaven Anzures -
Los municipios de Huauchinango y Ahuazotepec se han convertido en el epicentro del robo de combustible en el estado de Puebla, reveló el secretario de Seguridad Pública (SSP),...

Más noticias

00:05:49

México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, afirma AMLO en mensaje de año nuevo

Efraín Núñez -
México saldrá adelante ante malos gobiernos y epidemia, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje de año nuevo a la nación. A...
00:01:22

Descarta consulado mexicano en NY que haya poblanos heridos en tiroteo del metro

Efraín Núñez
Jorge Islas, cónsul del gobierno mexicano en Nueva York, descartó que haya poblanos o mexicanos entre los 17 heridos durante la balacera registrada este...

Videos e imágenes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear cuentas, advierte especialista de la UAP

Efraín Núñez
Las imágenes, videos y memes que se transmiten por whatsapp pueden contener virus para hackear los dispositivos, advirtió Bárbara Sánchez, catedrática de la Facultad...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025