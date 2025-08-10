Domingo, agosto 10, 2025
El pueblo nos respalda en cualquier negociación con otros países: Claudia Sheinbaum

La Jornada

Manzanillo, Col. “No podríamos estar hoy con aranceles y otros problemas, sosteniendo nuestra economía si no tuviéramos la máxima de ‘Por el bien de todos, primero los pobres’”, señaló este sábado la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Colima.

Durante el banderazo de salida para la construcción y ampliación de cinco puentes en el estado de Colima, que se realizó este sábado en el puente Tepalcates II de la autopista Colima-Manzanillo, la mandataria recalcó que en este tiempo dicen que hay “mucha Presidenta, pero no, lo que hay en México es mucho pueblo”.

Por ello, agregó: “Cuando negociamos con cualquier persona en particular, con cualquier Presidente, sabemos que el pueblo nos respalda; y que México, para todas y todos los mexicanos, es un país libre, soberano, independiente”.

Reiteró que para que a México le vaya bien se debe apoyar a quien menos tiene. “Y se ha demostrado durante 6 años, 7 ya vamos a cumplir, que, si se apoya al que menos tiene, eso fortalece la economía nacional”.

Recalcó que hoy la población recibe “850 mil millones de pesos —que antes se robaban—, directamente a los bolsillos de la gente: con Pensión Universal para el Adulto Mayor, con apoyo a los jóvenes de preparatoria, personas con discapacidad, al campo, Jóvenes Construyendo el Futuro; con lo que llamamos ‘los Programas de Bienestar’”.

En tanto, detalló que las obras de los cinco puentes, en los que se invertirán más de 2 mil millones de pesos, se realizarán en los municipios de Colima, Manzanillo, Coquimatlán y Tecomán.

Agregó que también se construyen 52 kilómetros de ampliación de la autopista Colima-Manzanillo en los tramos de Cuyutlán a Tecomán.

Mencionó que la ampliación del puerto de Manzanillo es una tarea importante para el país, pero “lo vamos a hacer el primer puerto de Latinoamérica”.

El Plan México, dijo, considera prioritario reactivar industrias como la textil y del calzado. “Estamos posicionando lo hecho en México y además seguimos exportando, por eso el desarrollo de los puertos como el de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el de Manzanillo, Colima y el de Salina Cruz, Oaxaca, junto con los del Golfo de México”.

Señaló que las ciudades de Colima y Manzanillo recibían poco de lo generado por el puerto en pasados gobiernos. “Por eso, (son) estas inversiones, pero además se van a destinar recursos para la ciudad de Manzanillo y Colima (…) así que es un compromiso de que Colima y Manzanillo reciban una inversión de casi 4 mil millones de pesos en los próximos años”.

Al final, un pescador de la laguna de Cuyutlán preguntó si afectaría la ampliación del puente a la actividad pesquera y la presidenta respondió, al tomar de nuevo el micrófono: “No afectará, eso lo estamos tomando en cuenta”.

