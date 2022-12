El pueblo de México siempre ha sido rebelde

Algo se pudre en la sociedad cuando la popularidad de los mandatarios o el poder de los empresarios encubren la disputa de un sistema de dominación por el dominio de las clases populares con las reglas que dan consenso pasivo o forzado a los gobiernos o que eliminan la disposición a luchar de parte de los pueblos trabajadores

El capitalismo y las otras opresiones de esta civilización enfrentan su agotamiento con formas que destruyen la vida humana y la vida toda. Por el afán irrefrenable de ganancias los representantes del poder del dinero en los puestos públicos o en los partidos y medios bajo su control se combinan la explotación redoblada, la precarización y empobrecimiento de la clase trabajadora y el despojo depredador de los bienes naturales y de derechos. Para evitar levantamientos populares el poder, además de recurrir a la represión (militar y paramilitar) busca corroer las conciencias, desarticular las organizaciones de la lucha social y engañar con una falsa libertad a individuos que compiten entre sí por auto explotarse para creerse superior al prójimo, al vecino y al compañero.

Esto se logra por dos vías: la dependencia de los programas sociales y el mandato de los gobernantes y el individualismo extremo que atomiza a la clase trabajadora en el campo y en la ciudad.

- Anuncio -

La dependencia de las familias a alguna o varias de las “ayudas” que los programas sociales utilizan para mantener una capacidad de consumo mínima que active el mercado y un agradecimiento y hasta simpatía por quien reparte una fracción del presupuesto con una mano mientras que con la otra apoya a los grandes capitales financieros y monopólicos ofreciéndoles confianza con austeridad y una administración que haga menos escandalosa la corrupción de los de arriba.

Pocos gobiernos pueden emprender esos megaproyectos capitalistas vinculados a proyectos sociales que contengan a las personas empobrecidas por ese mismo capital. Esto se logra haciéndolos depender de esas políticas de reparto, creyendo que esos programas aliviarían el desmantelamiento de servicios públicos, el desempleo y el sostenimiento de una extrema desigualdad basada en la acumulación de dineros expropiados a la clase trabajadora. Esto puede verse cuando al aumentar los salarios mínimos ,a la vez se ponen topes a los salarios y recorte de prestaciones a las y los trabajadores activos en las empresas medianas y grandes.

- Anuncio. -

La segunda vía es el individualismo extremo. Se promueve por la lógica del capital en sus empresas, en la promoción del “éxito” individual, que más que productividad de gente dócil pone a competir entre agentes “libres“, dispuestos a auto explotarse, a rendir lo máximo para superar al compañero o compañera de junto en las cadenas de la explotación.

Ese individualismo ofrece mayor consumo así sea endeudado, como si fuera un consuelo ante la vida que le quita el capital como es el tiempo (jornadas extensas o superpuestas, domicilios convertidos en centros laborales, rutinas de “placer o diversión” bajo endeudamiento), perdiendo la identidad como clase, como barrio, comunidad, territorio y cultura propia personal y colectiva. Esta fórmula la promueve la cúpula del capital con ideología derechista, las jerarquías eclesiales, los medios masivos de deformación, los partidos y el sector de negocios de la violencia, el crimen y la depredación. Pero también la ejerce y difunde el gobierno, así llame al sector que se le opone, conservador, oligarca y neoliberal. En sus megaproyectos y en sus formas de reparto social y de promoción de funcionarios y políticos acomete sobre individuos aislados, desconoce a las organizaciones sociales (aunque varias de sus dirigencias sí son corruptas y corporativas) y a los defensores de derechos sociales y naturales.

- Anunio.. -

Ante ese cuadro abigarrado, se necesita la reafirmación solidaria del sentido de clase, anti patriarcal, de comunidad y de culturas diversas y creativas para promover luchas de resistencia coordinadas, la rebeldía articulada y la unidad contra un enemigo que utiliza las caras “progresista y conservadora”, según el momento, espacio y turno de la explotación y gobierno.

Decía nuestro inolvidable compañero Ricardo Loewe cofundador de El Zenzontle: “El pueblo de México siempre ha sido rebelde”, La rebeldía se fortalece con pensamiento crítico ante el enemigo, con autocrítica por nuestras ineficacia para la organización independiente solidaria y soberana para tomar las principales decisiones del país.

No sigamos delegando el poder del pueblo trabajador a representantes del capitalismo, así tenga popularidad el líder liberal, o sean los mandones los burgueses llenos de odio y desprecio clasista, racista y machista.

De una carta de Ricardo Loewe

Hoy, la lucha antifascista es tan importante como hace cien años. Los nazis ocupan espacios en los gobiernos europeos y en las calles. Definen las políticas racistas y xenófobas de la Unión Europea toda, con Austria por delante. De modo que las organizaciones de base que hospedan a la delegación zapatista han programado visitas a los campos de concentración y exterminio nazis de Mauthausen en Austria y de Buchenwald en Alemania. [email protected] compas tienen claro que una cosa es el racismo y el holocausto judío y muy, pero muy otra la política ultranacionalista, racista y antipalestina del Estado de Israel.

Vale transcribir parte del Comunicado del “Escuadrón 421” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 13 de agosto, a 500 años de la conquista de Tenochtitlán:

“Detrás de los nacionalismos se esconden no sólo las diferencias, también y sobre todo los crímenes. Bajo un mismo nacionalismo se cobijan el macho violento y la mujer agredida, la intolerancia heterosexual y la otredad perseguida, la civilización depredadora y el pueblo originario aniquilado, el capital explotador y los trabajadores subyugados, los ricos y los pobres… Las banderas nacionales ocultan más de lo que muestran, mucho más. Porque pensamos eso, es que nuestro empeño por la vida es mundial… No reconoce fronteras, lenguas, colores, razas, ideologías, religiones, sexos, edades, tamaños, banderas… Por eso la nuestra, es una Travesía por la Vida”.

Por eso y por mucho más, los europeos de abajo y a la izquierda estamos de acuerdo con el EZLN, el CNI-CIG y el FPDTA. //Septiembre de 2021

Fragmento de CARTA DE AUSTRIA. UNA EXPERIENCIA ZAPATISTA EN VIENA de Ricardo Loewe en Ojarasca, número 295 octubre de 2021.

La larga lucha vive y sigue

(Entrevista de Ricardo Loewe con un luchador social de largo aliento, Heriberto Salas).

Página 5 el_zenzontle40_200705.pdf

Haré una reseña de mi participación como integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, por haber pasado experiencias desde muy temprana edad en lo laboral.

Empecé a laborar como aprendiz de mantenimiento de equipo industrial a los 14 años en una empresa que estaba ubicada en Ecatepec, llamada Sosa Texcoco. Allí me desarrollé. Tuve oportunidad de llegar hasta la preparatoria, pero por razones del trabajo y de la lucha sindical que se llevaba dentro de esa empresa, se me retiró la beca y tuve que dejar de estudiar.

Desde que llegué a Sosa Texcoco se mencionaba, ya en 1974, la creación de un aeropuerto en esta zona del lago de Texcoco. Ahí estaban los campos de explotación de la salmuera, la materia prima para producir bicarbonato de sodio, sosa cáustica, sal común y más tarde alga espirulina. El gobierno federal concesionó la explotación de salmuera para esta empresa hasta el año de 2034. Esta abarcaba lo que ahora es el Lago Nabor Carrillo, San Juan de Aragón, la actual Petroquímica y terrenos cercanos a nuestros ejidos de Atenco, Ixtapan, Esquipayas y La Magdalena Panoaya; en las comunidades colindantes con los terrenos federales habían pozos con la materia prima para la planta de Sosa Texcoco.

Empezamos a crear un grupo en todo Texcoco, luchamos para democratizar el sindicato y por mejorar las condiciones de los trabajadores. El sindicato que teníamos era cetemista, en tiempos de Fidel Velázquez. Tuve oportunidad de estar en comisiones, como la de revisión de salarios, de revisión de contrato, fui parte del Comité Ejecutivo… Dimos la lucha y tuvimos tiempos difíciles con este señor, que más beneficiaba a los empresarios, eso todo mundo lo sabía. A la vez, en nuestra zona se empezó a crear, por los años ochenta, el Frente Popular Regional de Texcoco. Empezamos a organizarlo, al que se invitó a participar a Nacho, a Felipe, que ahora están en la cárcel. Y venimos desde entonces trabajando por reivindicaciones como escuelas, lechería, servicios públicos e infraestructura para el campo…

Tratábamos de que hubiera beneficios para nuestra gente.

El Frente se empezó a desarrollar a la par del Sindicato en el que también militaba. Esto del aeropuerto se olvidó por un tiempo, no se escuchaba de este plan, pero ya empezaban a visualizar lo que sería el Plan Puebla Panamá; los gobiernos y los empresarios planean cosas que como pueblo no sabemos y nos damos cuenta cuando ya las anuncian: En tal fecha se decreta esto y ¡pácatelas! El desarrollo industrial era supuestamente para dar empleos, pero a su conveniencia.

Por esos años 80 también se viene la «reconversión industrial», la «modernización de la planta productiva» y nos recortaron el contrato colectivo. Y la planta quedó en las mismas condiciones, no vi máquinas nuevas, la misma maquinaria de siempre en la que trabajábamos mil 200 trabajadores de planta y 300 eventuales. Durante esa «reconversión» nos quitaron plazas, en el primer momento se redujeron a ochocientas treinta, los eventuales también se redujeron. Esto lo provocaron convenciendo a la gente de que era conveniente, porque los que salían iban a ser liquidados al 100% y los que quedaran tendrían posibilidades de subir en el escalafón. Pero nos dábamos cuenta de que al reducir las plazas vendría la sobrecarga del trabajo.

Mientras, se desarrollaba otra lucha porque el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal trataron de llevarse agua de nuestra zona para alimentar a la capital; se trataba de perforar pozos en esa área hasta cerca de los linderos con Hidalgo. La gente se organizó, el Frente Popular Regional de Texcoco creció y se convirtió en el Frente Popular Valle de México, todo el valle y la zona nor-oriente del Distrito Federal se organizó para evitar que se llevaran el agua. Logramos algunas cosas para las comunidades, resolver algunos problemas inmediatos.

En Sosa Texcoco se trabajaba, a la vez, contra las malas condiciones de trabajo, así en 1993, se cambia el Comité Ejecutivo por un Comité democrático, entonces, la empresa que era paraestatal- la iban a privatizar desde el primer recorte del contrato colectivo. En 1987 pasa a la iniciativa privada ya con las prestaciones reducidas; ese año se vuelven a recortar plazas, quedando 622 de planta y como 300 eventuales. Éramos mil 500 trabajadores, producíamos 350 toneladas de bicarbonato de sodio, con seiscientos trabajadores se producían 650 toneladas, después, con la mitad de los trabajadores se hizo que se produjera lo doble. Esta empresa la compró Ramón Beteta, pero el prestanombres fue Salim Nasta, yerno de Díaz Ordaz. Este decidió cerrar la empresa, que era la más grande de su ramo en América Latina, declara una quiebra ficticia y nos obliga a irnos a la huelga, que duró 6 años, desde 1993 hasta el 99. Nos pagaron salarios caídos, pero no la liquidación. Recuerdo que se compraba material a nombre de Sosa Texcoco y después salía a las empresas de Salim Nasta, este señor evadía el fisco y robaba a los trabajadores, era un saqueo del que fabricaron números rojos.

La cuestión es que cerraron Sosa Texcoco y no nos imaginábamos que era el primer paso para el proyecto aeroportuario. Cerrar la planta implicaba terminar con la concesión de los pozos que estaban hasta San Juan de Aragón, la zona de Chimalhuacán, colindantes con Atenco, Texcoco y Ecatepec, se terminó con todo ese campo de explotación de salmuera, cerraron los pozos para que, en esa zona, iban a poner las pistas y otros negocios de la iniciativa privada; también las unidades habitacionales, los corredores industriales y comerciales, los servicios para el aeropuerto. Todo eso iba a estar en nuestros terrenos. Así fue, no es una lucha de ahorita, sino que esto el gobierno federal y estatal lo han venido planificando de tiempo atrás con los empresarios y ha sido una lucha constante de los pueblos por defendernos, de que no se termine con esa zona, lo que sería una catástrofe no sólo ecológica, económica y social para nuestras comunidades, sino que perderíamos nuestra identidad, nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras tradiciones, perderíamos lo que nos da vida a cambio de un dinero que no sirve…

Ya una ocasión nos tocó vivir la desaparición de los cerros y, bueno, el dinero se convirtió en nada y hubo compañeros de los que liquidaron en ese tiempo, cuando las tasas de interés en los bancos estaban altas, que decían «gano más con mi dinero en el banco que estar trabajando». Pero se vino la devaluación y desapareció su dinero. Y eso es lo que nos puede suceder en este momento a nosotros también.

El Frente Popular del Valle de México siguió trabajando. Desgraciadamente, el haber crecido implicó también que participara más gente, y por lo tanto más corrientes políticas y más gente interesada en controlar el movimiento. Algunos empezaron a jalar a la gente hacia la lucha electoral, cosa que no hacíamos con el Frente Popular de la Zona de Texcoco. Los partidos rompieron con esa organización que teníamos y el Frente terminó en frentitos comunitarios. Yo empecé a trabajar por mi comunidad, participé en el Comisariado Ejidal, como autoridad auxiliar en el Consejo de Participación Ciudadana e hicimos algunos trabajos pero de manera muy aislada y no como era antes el Frente. Se quedó el membrete del Frente con algunas gentes controladas por partidos como el PRD. Mientras, en Sosa Texcoco nos liquidaron y se acabó el sindicato. Pero continuamos luchando porque no queremos el aeropuerto, que terminaría con toda nuestra forma de vida. Terminaría con el lago de Texcoco donde están las raíces de nuestro pueblo de México, donde hay restos arqueológicos del reinado de Texcoco, del rey Netzahualcóyotl. Es parte de nuestra historia y no podemos dejar que la desaparezcan así, bajo losas de concreto. No es el dinero, no es el precio… Lo que no entienden los del gobierno y los empresarios es que no queremos que desaparezca nuestra forma de vida, cultura, tradiciones y nuestro hábitat. Además, los señores no están pensando quedarse ahí, sino apropiarse de las montañas que están en Texcoco. Esas montañas son ricas en naturaleza, en agua. Su ambición no tiene límites.

La lucha la hemos dado de tal forma que se logró derogar el decreto expropiatorio en el 2002, el proyecto era el inicio del Plan Puebla Panamá; ahorita Calderón lo acaba de anunciar, lo quieren resucitar y por eso anuncian que continúe la construcción del aeropuerto. Sabemos que la represión sufrida en el 2001-2002 fue por no haber dejado pasar este proyecto de los grandes inversionistas. No pasaría nuevamente este proyecto.

Por otro lado vemos que la represión que se dio el 3 y el 4 de mayo del año pasado en Texcoco y en San Salvador Atenco no es casual, la vinieron preparando, sabían muy bien que el Frente de Pueblos iba a oponerse a estos planes de un supuesto desarrollo para la zona, y trataron de desaparecernos e intimidar no nada más al movimiento de San Salvador Atenco, sino a todo el movimiento social nacional, y al proyecto de la Otra Campaña, porque este golpe iba dirigido a la Otra, de la cual somos adherentes.

El Frente de Pueblos se conformó nuevamente en el 2001 con el decreto expropiatorio. Desde entonces, venimos trabajando otra vez los mismos compañeros que estábamos en el otro frente. Nos volvimos a encontrar, no fue casual la organización; compañeros como Nacho, como Felipe y otros compañeros que tienen experiencia de lucha y de organización, permitió la defensa de nuestra tierra. Ahorita el hecho de que ellos estén en la cárcel, sí nos mina como organización social, pero creo que no se dieron las cosas como quería el gobierno; nuestra organización sigue adelante, hay una recomposición de cuadros en el Frente, trabajamos para ir adelante con nuestros proyectos productivos en la zona, no dejarla en manos rapaces, vamos a seguir defendiéndonos, aunque estemos ahorita en estas condiciones en que nos tiene el gobierno estatal y federal.

Percibo a la voz enemiga que me ha dictado la orden de estar triste .(…)

Requiere más coraje la alegría que la pena

A la pena, al fin y al cabo, estamos acostumbrados.

Eduardo Galeano, Días y noches de amor y de guerra.

www.elzenzontle.org

[email protected]

[email protected]