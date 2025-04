El Puebla ya puntuó

En la duda, mejor ser optimistas. Preferible ver como un logro el empate que el Puebla le sacó al tercero de la tabla luego de cinco derrotas al hilo. Pero la duda, terca, sigue ahí, con sus signos de interrogación zumbando como moscas y la pregunta que encierran impidiendo que uno termine inclinándose a un lado o el otro: si será que la zaga camotera mejoró, tras el rosario de goles de las jornadas previas, o es más bien que este Tigres del viernes es realmente inofensivo de no dar una, hipótesis que parecieran confirmar sus tres últimos partidos sin lograr ni un miserable gol, lejos los tiempos del temible por casi infalible Gignac –no salió ni a la banca– y más presente que nunca su imagen de equipo envejecido y sin ideas más allá de la multimillonaria nómina.

Fue un viernes con bastante gente en la grada –no tanta como el sábado para ver el Cruz Azul-Pumas–, y la Franja puso empeño para hacer lo suyo, que, a falta de futbol, consiste en perseguir y acosar rivales en terreno propio para quedarse sin argumentos cuando alguno de los atacantes con franja pisa en solitario territorio rival, sin nadie cerca para prestarle apoyo ni asomos de esa luz interior de los que se saben capaces de tomar las cosas por su cuenta, adentrarse en la zona caliente y enfrentar al arquero con posibilidades de hacerle una trastada que suba al marcador. Increíblemente, el favorito unánime, uno de los planteles más caros de nuestra depauperada Primera División, tampoco pareció tenerlo claro. Jugó a las escondidas con el balón y sus tímidas y laboriosas maniobras, más a lo ancho que a lo largo del rectángulo de juego, rara vez estuvieron en condiciones de amenazar la meta de Julio González.

Así las cosas, Tigres asumió la iniciativa no como un privilegio sino como una carga, un deber penoso que había que sobrellevar a la espera de que sucediera algo. Y ese algo, la brecha por donde colar la pelota hasta la red, nunca llegó a vislumbrarse. Su envión final contra el área poblana, puro empuje sin un plan claro detrás, se tradujo en nada. Es decir, en el 0-0 final. Que si no fue la usual cubetada helada en la cabeza de la fiel afición tampoco dejó sabor alguno: trago de agua sosa y tibia cuando el cuerpo lo que está pidiendo es el frescor de unas cerbatanas bien elodias, que dijeran los Burrón.

Bendito 3-2. Aunque lo sospechaba desde antes, la minuciosa investigación que me vi obligado a hacer para poder darle forma a Baile de marcadores mundialista (Edit. BUAP. 2014) me confirmó que un crecido porcentaje de grandes partidos terminan 3-2. Y este sábado, el Cuauhtémoc vio uno más. Gran animación en la grada y encuentro de ida y vuelta entre cruzazulinos y Pumas, que pudo ganar cualquiera y al final se inclinó por el cuadro del cemento. Pero, sobre todo, ganó la gente y ganó el futbol. Si la afición ya lucía ilusionada y dispuesta y produjo una buenísima entrada al coso de la autopista –mucho viajero celeste en apoyo de la Máquina–, más gozosa estaba al salir, luego de presenciar un espectáculo de emociones en cascada y sin pedir ni dar cuartel. Uno de esos partidos de los que puede decirse que ninguno merecía perder.

Se adelantaron los universitarios (Pusseto, 16´), vino de atrás el cemento para igualar los cartones (Rotondi, 27´), darles la vuelta con un limpio golazo de tiro libre obra de Montaño (45+6´), abrir más la brecha en otra intervención de Rotondi aprovechando la pasividad defensiva de Monroy (60´), y finalmente soportar hasta el postrer aliento la machacante cierre de los universitarios, que incluyó el penalti convertido por Carrasquilla (81´) y la presión final que casi provoca el empate. Un empate que pudo materializarse si no llega a desviar Mier el primer penalti de la noche, cometido sobre Suárez y lanzado sin convicción ni tino por el central brasileño Nathanael en medio de una desquiciante primera mitad.

Total, un espectáculo como ya pocos se ven y en los poblanos el deseo de que vuelva el Cruz Azul a adoptar como suyo el Cuauhtémoc. Si al América le dio resultado, por qué no a la Máquina.

Jornada 14. En Pachuca, el partido sin TV entre el líder y los Tuzos le significó al América su segundo tropezón del torneo. Y es que el Pachuca le pegó donde duele, temprano les anotó el venezolano Rondón (20´) y eso obligó a los de Jardine a abandonar su arma favorita, el contragolpe, para lanzarse en pos de un empate que nunca llegaría, bien parapetado atrás el local, con lo que tuvo suficiente para contener el aluvión azulcrema.

Y sí, el América sigue siendo líder único (30), pero el Cruz Azul se le puso a dos puntos (28) y el Toluca (27) podría haberlo alcanzado allá arriba de ganarle ayer en la Bombonera al bamboleante Santos, cosa bastante factible. En cambio, sigue rezagándose el León (26), que ya no perdió pero tampoco ganó, habiendo tenido que conformarse con rácano 1-1 en el estadio Corregidora ante el débil Querétaro y con bronca de James al árbitro, que nada tuvo que ver con la prolongada duración del bache en que ha caído quien encabezó la tabla en solitario durante las diez primeras jornadas antes de entrar en barrena al territorio de las pesadillas.

El que no flaquea y por el contrario sigue subiendo es el Necaxa de Larcamón, vencedor en el Caliente de unos Xolos sin pies ni cabeza (1-2). Va sexto con los mismos 24 puntos del Pachuca y es uno de los cuadros mejor estructurados y trabajados del circuito. Los siguen con 22 Juárez y Monterrey, de los cuales el verdadero mérito le corresponde al modesto equipo nahual, pues tiene gracia verlo codearse con una de las potencias económicas del futbol mexicano. Bravos le empató al Atlas en el Jalisco (1-1) mientras Rayados –sin Canales, luego del sainete del jueves con su DT y su zurdazo cristalero con puntos de sutura– se deshacía sin mayores problemas de lo que queda de las Chivas (3-1), esa sombra de equipo que deambula sin rumbo por las zonas oscuras de la de suyo opaca Primera División. Para que nos entendamos, tiene el Guadalajara los mismos 16 puntos de los Cañoneros mazatlecos, que también perdieron como visitantes (San Luis 2-1), lo que permitió al Atlético tunero-colchonero aumentar su raquítico caudal a 15 puntos por 14 del Atlas, 13 del Querétaro y 10 de Tijuana. Y allá en el fondo0, Puebla (8) y Santos (7), a reserva de lo que hayan logrado los coahuilenses ayer en la Bombonera toluqueña.

Telenovela. En tiempos propicios a imposiciones autoritarias, censuras, clausuras y demás, lo que menos debiera llamara la atención es que dejara de transmitirse por la tele un partido de futbol. Pero como son estos los tiempos del mundo al revés, resulta que la no televisación del Pachuca-América del sábado provocó casi tanto revuelo como los aranceles de Trump y las subsecuentes caídas en cascada de las bolsas de valores. A estas alturas, la causa de tamaña conmoción ante el escándalo de no poder disfrutar en la pantalla chica con las evoluciones de tuzos y azulcremas no se puede deber, sería absurdo, a la excelsa calidad de su futbol y sí a la soterrada ofensiva del stablishment en contra del Grupo Pachuca, disfrazada esta vez de “decisión judicial”. No acaban los Martínez de reponerse del golpe que supuso la caída del León de la cartelera del Mundial de Clubes –su última veladora la tiene encendida en los altares del TAS–, y han tenido que apechugar con el perjuicio, poco o mucho, que tiene que causarle esta merma por ingresos de derecho de imagen. No se extrañe usted si la causa última del desaguisado despachara en Televisa, dueña y señora de las honras y deshonras de nuestro futbol.

Pero mientras se aclara si fueron peras o manzanas –ejercicio ocioso a estas alturas– qué lejos quedaron los tiempos en que uno tenía a su disposición por tele abierta todos los partidos de la Copa del Mundo y la mayor y mejor parte de lo que ofrecía la Primera División mexicana de entonces. Y sin alharacas ni disgustos de por medio.

Verstappen se destapa. Aparentemente fue una carrera plana, escasa de alternativas. Pero en realidad, el GP de Japón mostró a plenitud a un campeón del mundo cargado de blasones y buenas razones. Max Verstappen no sólo retó a los McLaren con una vuelta perfecta al final de la Q3 sabatina, adicionalmente supo defender esa pole con la fiereza de un león y el temple de un espíritu acerado y alerta. Y con un auto netamente inferior –Alonso lo confirmaría con sus declaraciones, admirativas hacia el holandés– resistió los infructuosos embates de Norris, que incluso intentó rebasarlo a la salida de los pits, una zona vedada a tales alardes, y mantuvo su liderazgo con absoluta autoridad, mientras los pilotos de la marca color papaya se enzarzaban en un rueda a rueda último que no alteró la formación inicial en parrilla. De hecho, los cuatro ocupantes de las dos primeras líneas –el cuarto era Leclerc– tomaron en el idéntico orden la bandera a cuadros, delante de Russell, Antonelli (los dos de Mercedes), Hamilton (Ferrari), Hadjar (Racing Bulls), Albon (Williams) y Bearman (Haas). Con lo que el puntaje en la tabla de pilotos se estrechó al máximo allá arriba: Norris (62), Verstappen (61), Piastri (49) y Russell (45).