El proyecto más radical de ayer y hoy fue el estridentismo, señala el crítico Jorge Juanes

“El proyecto más radical de su época en México y de alguna manera de los más actuales hoy fue el estridentismo”, afirmó el crítico y curador de arte Jorge Juanes al participar en la mesa de diálogo con la que cerró la exposición Chubasco estridentista, que fue armada en 2021 para conmemorar el centenario de esta vanguardia estética animada por Manuel Maples Arce (1900-1981), Arqueles Vela (1899-1977) y Germán List Arzubide (1898-1998).

Desde la Casa de las Culturas Contemporáneas de la UAP, en donde fue montada la muestra que reunió arte objeto, arte textil, cerámica, gráfica, dibujo, instalación, pintura, fotografía, música y cine de más de 25 artistas, señaló que el estridentismo no es un “ismo”, pues no trató de ser lo mismo, sino una “meta vanguardia” que trabajó con todas las vanguardias de su tiempo.

Advirtió que basado en los Manifiestos estridentistas “hechos con el descaro y la radicalidad de lo que implican los manifiestos”, puede decir que los integrantes formaron un grupo que se construyó como una ofensiva desde la subversión del arte. “No son mesías, caudillos, pastores de almas, son ajenos a la forma partido que respondieron con humor”. De paso, distinguió que por su joven edad el grupo fue precoz y brillante, logrando hacer un proyecto contestatario en el contexto de las primeras décadas del México del siglo XX.

- Anuncio -

Acompañado por Citlalli Xochitiotzin, Salvador Gallardo, Emiliano Martínez, Sergio Mondragón y Julio Glockner, organizador de la exposición al lado de Ángela Arziniaga, Everardo Rivera y Javier González, Jorge Juanes refirió que los estridentistas fueron contra los artistas rutinarios anclados en el pasado, y “contra los nacionalistas recalcitrantes, poniendo todo en crisis porque fue un movimiento cosmopolita, universal, que se abrió a un territorio infinito (…)”.

El autor de 26 libros entre ellos Territorios del arte contemporáneo, homónimo al programa de radio que condujo, acotó que pensando desde el arte, lo más radical han sido las vanguardias. “Lo actual es vivir el instante, y el instante es el tiempo de la modernidad. Eso es lo que los estridentistas fueron, gente que cumplió con eso”.

Expuso además que el problema del arte en la modernidad fue romper con la lógica de dominio para transformarla en una figura de emancipación y libertad. En ese sentido, distinguió que el momento llamó a “ser contemporáneos de los contemporáneos”, algo que los estridentistas fueron por ser los más radicales.

En su turno, la poeta Citlalli Xochitiotzin dijo que era oportuno que, en el centenario del Estridentismo, se tuviera la posibilidad de una discusión que permitiera entender cómo estos personajes pudieron comprender el momento y hacer una aportación a las estéticas del mundo, quedándose siempre en un renglón intermedio.

Agregó que esas vanguardias rompieron lo lineal en las estéticas buscando posicionarse en el volumen. Por tanto, si las vanguardias siempre propusieron las rupturas de todos los conceptos y niveles, dijo que cabía la pregunta qué hacen actualmente los pensadores que viven el cambio climático, el quiebre social y lo que desborda a la vida. “Las vanguardias desde la modernidad han sido la liberación del hombre, de los espacios, el pensamiento y la razón. Pensar a German List, a las vanguardias, a Puebla y al país, es volver a reescribir las vanguardias”, confió.

La presidente de la fundación Desiderio Hernández Xochitiotzin, quien conoció y aprendió de German List, concluyó que si el lenguaje del poeta pudo romper en su tiempo, entonces es indispensable preguntar qué necesitan los artistas de hoy para romper el silencio.

En la mesa, que fue dedicada a la memoria de Carlos Martínez Rentería (1962-2022), un pos estridentista a quien Julio Glockner conoció en el bar La Covadonga y a quién despidió, sin saberlo, en la pulquería La Juanita, participó también Emiliano Martínez, hijo del director por casi 35 años de la iconoclasta revista Generación, que dedicó un número a celebrar el centenario del movimiento.

En su mensaje, señaló que esta “coincidencia”, el conjuntarse en ideas, no era una casualidad, pues tenía que ver con la presencia y la forma de ser en el mundo de los participantes que definió eran contraculturales. Citando a su padre y su teoría sobre la contracultura al decir que no era lo mismo hacerla, que pensarla o ser, pues esta última era cotidiana, el hacerla era abrazar una forma de expresión y el pensarla era sentarse a releer cada palabra y descubrir formas no descubiertas, concebía a los participantes del proyecto Chubasco estridentista como “personajes y disciplinas contraculturales”.

“Es una mesa de quienes se atreven a pensar que es un acto mismo de la contracultura. Mi padre me mostro este camino, a ser parte de esta casualidad”, expuso Emiliano Martínez, para quien recuperar a los estridentistas, el hacer un homenaje a su propuesta, forma parte también de la contracultura, la cual, como su padre decía, será reconocida tiempo después.

En Chubasco estridentista, que se organizó en el marco del 30 aniversario del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la UAP, participaron Amalia Buergo, Ana Vélez, Ángela Arziniaga, Antonio Álvarez Morán, Arturo Elizondo, el Colectivo Jacal Gráfico, Daniel Lezama, Enrique Soto Eguíbar, Eugenia Couoh, Everardo Rivera, Guillermo Espinosa, Jesús Iglesias, Javier González Carlos, Kena Enríquez, Lydia García, Luz Elvira Torres, Miguel Ángel Carretero, Mauro Terán, Mayra León, Maricela Salas, Miguel G. Counahan, Pascuale Calone, Rocío Romero, Rafael Galván y Julio Glockner.