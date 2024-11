El programa Obertura celebra 25 años de resistencia y correspondencia con Puebla

Resistencia y correspondencia. Resistencia para decir no a las voces que indican que la música clásica es para intelectuales, para descansar o para los viejos. Correspondencia para decir que Obertura, programa que este 12 de noviembre cumple 25 años de transmitirse por el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (Sicom) no es un capricho personal, sino un proyecto que busca corresponder a su tiempo y a su espacio: a una radio pública estatal orientada al arte y la cultura que transmite en esta urbe caracterizada por su propia cultura y su perfil musical.

25 de años de Obertura han sido rápidos, afirma su creadora, productora y locutora Mariana Domínguez Fernández. Con 49 años cumplidos, recuerda que el programa lo comenzó con tan sólo 24 años de edad, mientras aun cursaba en la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Puebla.

“No puedo decir que ha sido terrible porque no lo ha sido. Creo que ha habido momentos muy holgados, de mucha confianza, y como en todos los lugares ha habido situaciones que no han sido las más afables o amigables”, dice durante una entrevista previa al aniversario del programa que se transmite de lunes a jueves a las 14:30 horas por el 105.9 de Frecuencia Modulada, y que el día viernes acompaña los conciertos de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla (OSEP) desde su formación en 2002.

Para la gestora, lo que ha sido complicado es el entendimiento que ha tenido este tipo de programa en la radio pública, pues ante todo debe entenderse que Obertura no es un capricho personal sino un esfuerzo –casi en solitario- que ha consolidado un proyecto que da cabida a la música que ha sido interpretada por siglos, y que cada día encuentra nuevas interpretaciones y formas de abordaje musical.

Reconociendo que ha habido respaldo de la institución, con cambios de horarios que incluso llevaron al programa a los horarios nocturnos en un “horario estelar de las tres de la mañana”, como decían Les Luthiers con humor, Mariana Domínguez confía que ha tenido “momentos de sube y baja”, que al final puede decir que han sido buenos momentos para ella y para el proyecto de Obertura.

Sobre todo, apunta, porque no es lo único que ha hecho en Sicom. Ejemplo de ello, son la variedad de contenidos culturales en los que ha sido productora, conductora o guionista como Obertura Kids, América Mía o Puebla en la Hora Nacional, entre otros, que se han complementado con su trabajo en el voluntariado del propio sistema estatal.

Obertura, cuenta Mariana Domínguez, comenzó sus transmisiones el 12 de noviembre de 1999 cuando llegó a la cabina de Sicom por un ímpetu propio y acaso por la casualidad: cuando en un concierto de Aleks Syntek conoció a un directivo de la naciente radiodifusora, quien le dijo que no había un espacio dedicado a la música académica, recibiendo la invitación para presentar un proyecto.

Recuerda entonces las emisiones nocturnas del programa, primero semanales y luego dos veces por semana, que ponían a prueba sus piernas y pulmones: tenía que salir corriendo de las instalaciones ubicadas en Rancho Colorado para alcanzar el último transporte público que la llevaría a su casa.

En la memoria no queda fuera el apoyo de su mamá, quien le conseguía todo tipo de discos y revistas especializadas de música clásica que ella aprovechaba al máximo para hacer el que es su sello personal: el acompañar con comentarios acertados los discos que programa, haciendo que la audiencia tenga un mayor conocimiento de lo que escucha de una manera cercana y coloquial.

“Nunca he sido rimbombante o he ido haciendo inflexiones de voz: simplemente voy compartiendo, con datos verídicos, sencillos o coloquiales, sobre el contexto de las personas, que se entienda que es alguien como uno mismo: un carretero, un panadero, una mujer hacía las copias musicales en formas que ahora no se podrían imaginar. He ido haciendo aportaciones de la música contemporánea y de hace siglos, haciendo el programa para el público y no para mí”.